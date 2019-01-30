‘Tarihin yükü diye bir şey var’
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Tunç Soyer’i göstermesine ilişkin, “Baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama ‘tarihin yükü’ diye de bir şey vardır” dedi.
“Mesele baba oğul meselesi değil, mesele tarihi yüküyle ilgili bir mesele dolayısıyla İzmir’de aday olmuş ve kendisiyle ilgili böyle bir tarihsel yük ortaya çıkmış birisinin bunun karşısında ne söyleyeceğini herkesin duyması gerekiyor” diyen Çelik, CHP ile ilgili eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü: CHP’nin kendisi için ‘çantada keklik’ gördüğü yerlerde kavga çıkıyor. Dolayısıyla bunun bir siyaset kavgası olmadığı, CHP’yi oluşturan, ‘statükoyu koruma cemiyeti’ dediğim bu yapıyı oluşturan lobiler arasında bir rant kavgası olduğu açık bir şekilde görülüyor.
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