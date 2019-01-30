‘Tarihin yükü diye bir şey var’

“Mesele baba oğul meselesi değil, mesele tarihi yüküyle ilgili bir mesele dolayısıyla İzmir’de aday olmuş ve kendisiyle ilgili böyle bir tarihsel yük ortaya çıkmış birisinin bunun karşısında ne söyleyeceğini herkesin duyması gerekiyor” diyen Çelik, CHP ile ilgili eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü: CHP’nin kendisi için ‘çantada keklik’ gördüğü yerlerde kavga çıkıyor. Dolayısıyla bunun bir siyaset kavgası olmadığı, CHP’yi oluşturan, ‘statükoyu koruma cemiyeti’ dediğim bu yapıyı oluşturan lobiler arasında bir rant kavgası olduğu açık bir şekilde görülüyor.