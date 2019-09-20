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Tatar: Maraş en kısa sürede yerleşime açılacak

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, kapalı Maraş’ın yerleşime açılması için envanter çalışması yaptıklarını belirterek, bölgenin “en kısa sürede” yerleşime açılacağını bildirdi.

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Tatar, bir grup gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Maraş açılımı konusunda proaktif bir siyaset izlendiğini anlattı. 45 yıldır yerleşime kapalı olan Maraş konusunda bir envanter çalışması yaptıklarını ifade eden Tatar,  “Büyük sermaye grupları bize başvurarak bilgi istemektedirler” dedi. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetiminde bölgenin yerleşime açılmasını hedeflediklerini belirterek, bu konuda belirlenen takvimin “en kısa sürede” hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.  

KADİFE AYRILIK

Annan Planı sonrasında Rum kesiminin hayır oyu vermesine rağmen AB’ye alındığını hatırlatan Tatar, bundan böyle çözümün ancak “kadife ayrılık” ile olacağını savundu. Kıbrıs Adası’nda iki egemen devletin olabileceğini belirten Tatar, bu görüşüne Kosova modelini örnek gösterdi. Tatar, “zorla evlilik olmaz. Bizim için egemenlik haklarımız ve Türkiye’nin garantörlüğü esastır” dedi. 

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