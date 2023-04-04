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Politika

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu toplandı

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, kafes balıkçılığındaki kriterlerin yeterli olmadığını, bu konuda kriterlerin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

AA4 Nisan 2023 Salı 01:19 - Güncelleme:
TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu toplandı
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Balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini tespit etmek üzere kurulan TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş başkanlığında toplandı.

"KAFES BALIKÇILIĞI GELİŞİYOR"

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, denizler ile sulardaki kafes balıkçılığına ve bu alanda verilen izinlere değindi. Kafes balıkçılarının ihracata çok büyük katkısı olduğunu belirten Balta, şunları kaydetti:

"Kıyılarımızda kafes balıkçılığı gelişiyor. Kafes balıkçılığının gelişmesine karşı değiliz, elbette bunların yapılması lazım ancak mevcut haliyle kriterlerin yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani her elini kolunu sallayan gidip izin almamalı, kriterler belirlenmeli. Yapılacak alanlar ve bu alanların kriterleri belirlenmeli. Ruhsat alacak insanların da kriterleri olmalı. Bu kriterlerle birlikte gidip o alanlarda ilana çıkılmalı. Balıkçılar bu tür yerlerin iznini ve ruhsatını almalı. Birilerinin inisiyatifine bu iş kalmamalı."

Çevreye, deniz renklerine, doğaya uyumlu kafes tekniklerinin kullanılması gerektiğini kaydeden Balta, "Bu elbette Bakanlık tarafından belirlenmeli. Kafesler, yerleri ve nasıl malzeme kullanacakları belli olmalı, dünyaya ihracat yaparken bu konuda da örnek olmalıyız." dedi.

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, balıkçı barınaklarının ve balıkçı kooperatiflerinin de ciddi sıkıntıları olduğunu dile getirdi.

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