AK Parti İBB Başkan adayı Yıldırım: Esnafla görüşerek bu rezilliğe son vereceğiz AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım açıklama yaptı. Binali Yıldırım Büyükada'daki fayton tartışmasıyla ilgili olarak, 'Büyükada, diğer adalar son yıllarda çok fazla ziyaretçi alıyor. Buna rağmen oradaki at sayısı azaldı. Hatta öyle ki günün üçte ikisinden fazla bu atları maalesef kullanma yoluna gidiyorlar. Bunun insani bir yanı yok. Buradaki sorunlar neyse oradaki faytoncularla, esnafla görüşülerek bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil, her şey ticaret demek değil. Önemli olan insanların nasıl hak ettiği yaşam şartları varsa, her türlü canlının da aynı şekilde hakları vardır.' dedi.