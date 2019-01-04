AK Parti İBB Başkan adayı Yıldırım: Esnafla görüşerek bu rezilliğe son vereceğiz
AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım açıklama yaptı. Binali Yıldırım Büyükada'daki fayton tartışmasıyla ilgili olarak, 'Büyükada, diğer adalar son yıllarda çok fazla ziyaretçi alıyor. Buna rağmen oradaki at sayısı azaldı. Hatta öyle ki günün üçte ikisinden fazla bu atları maalesef kullanma yoluna gidiyorlar. Bunun insani bir yanı yok. Buradaki sorunlar neyse oradaki faytoncularla, esnafla görüşülerek bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil, her şey ticaret demek değil. Önemli olan insanların nasıl hak ettiği yaşam şartları varsa, her türlü canlının da aynı şekilde hakları vardır.' dedi.
AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
"Cuma namazımızı kıldık. İstanbul'un manevi mimarı Ebu Eyyub el-Ensari'yi de makamında ziyaret ettik"
"İstanbul'a şahsım olarak ben ve 39 ilçe adaylarımızla birlikte bugün vatandaşlarımızla namazımızı eda ettik ve buradan yola çıkıyoruz"
"Bu şehri fetheden Fatih Sultan Mehmet, bu şehri süsleyen Mimar Sinan, bu şehri düşman işgalinden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu şehri ayağa kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'dır"
"Cumhur İttifakı; ülkenin bekası için teröre, bölücülüğe karşı bölünmez bir bütün olarak bu mübarek yurdu her türlü fitneden kurtarmanın adıdır"
"Şehirler inşa etmek esastır ama daha önemlisi insanların kalbine girmektir"
"7 Ocak'ta düzenleyeceğimiz bir toplantıyla İstanbul projelerinin ipuçlarını vereceğiz"
"Hayvanlar birer canlıdır. Bütün canlıları yaşatmak, haklarını ve hukuklarını korumak insan olarak bizim görevimizdir"
"Hayvanların kapasiteleri zorlanarak bu şekilde ticari amaçla kullanılmasını tasvip etmiyoruz"
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