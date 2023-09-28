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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKPM Başkanı Kox ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Tiny Kox ile bir araya geldi.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 21:54 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKPM Başkanı Kox ile görüştü
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Dublin Kongre Merkezi'ndeki görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin üstlendiği rol, Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkileri ile uluslararası gelişmeler ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, AKPM'nin çalışmalarına Türkiye'nin önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda diplomasinin önemine işaret eden Kurtulmuş, bu savaşın sadece iki ülkeyi değil tüm dünyayı etkileyecek potansiyeli bulunduğunu, bu savaşı bir an önce bitirmenin herkesin vazifesi olduğunu ve savaşın sona erdirilmesinin Avrupa'nın geleceği açısından da önem taşıdığını belirtti.

AKPM Başkanı Kox da Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin oynadığı rolü takdir ettiklerini dile getirdi.

Diplomasinin önemine değinen Kox, Tahıl Koridoru anlaşmasının, bu süreçteki en büyük başarılardan birisi olduğunu vurguladı.

Görüşmede, Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Adana Milletvekili ve Türkiye-İrlanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sunay Karamık ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da hazır bulundu.

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş
  • AKPM Başkanı Kox

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