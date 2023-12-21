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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ali Yılmaz Örnek'in cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Refah Partisi eski İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 17:14 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ali Yılmaz Örnek'in cenaze törenine katıldı
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Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden Örnek için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazına, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ile merhumun ailesi ve yakınları katıldı.

İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit'in kıldırdığı namazın ardından Örnek'in tabutu başında bir konuşma yapan Kurtulmuş, merhumun sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Ali Yılmaz Bey'i herhalde üç kelime ile en iyi şekilde özetleriz diye düşünüyorum; zarafet, istikamet ve samimiyet." ifadelerini kullandı.

Merhum Örnek'in zarif bir İstanbul beyefendisi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Etrafındaki herkese zarafetiyle örnek teşkil eden bir arkadaşımızdı. Hayatı boyunca istikametini hiç bozmadığına da şahidiz. Allah, inşallah bu şahitliklerimizi de kabul etsin." şeklinde konuştu.

Törenin ardından Örnek'in cenazesi defnedilmek üzere Beykoz'da bulunan Baklacı Mezarlığı'na götürüldü.

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