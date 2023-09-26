TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak

Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı, Dublin Kongre Merkezi'nde 27 Eylül'de başlayacak ve 29 Eylül'de sona erecek.

Konferansta düzenlenecek oturumlarda, "Ukrayna'ya karşı Rusya'nın saldırganlık savaşının sonuçları ve Ukrayna'nın yeniden inşasında ulusal parlamentoların rolü" ile "İstikrarsız dönemlerde temsili demokrasilerin sınamaları" başlıkları yer alacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş, her iki oturumda da konuşma yapacak.

Ziyaret kapsamında Kurtulmuş'un, İrlanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Sean Fearghail'in yanı sıra diğer meclis başkanlarıyla da ikili görüşme yapması planlanıyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaretinde, Türkiye-İrlanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ve TBMM İdare Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan eşlik edecek.