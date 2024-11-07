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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş da katılıyor! P20 Zirvesi Brezilya'da başladı

Brezilya Temsilciler Meclisinin ev sahipliğinde 'Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen' temasıyla düzenlenen 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20), TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 17:40 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş da katılıyor! P20 Zirvesi Brezilya'da başladı
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Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Arthur Cesar Pereira De Lira ve Brezilya Federal Senatosu Başkanı Rodrigo Pacheco, başkent Brazilya'daki Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştirilen zirveye katılan meclis başkanlarını tek tek karşıladı. Karşılamanın ardından meclis başkanları aile fotoğrafı çektirdi.

P20 Zirvesi, Brezilya Temsilciler Meclisi Genel Kurul Salonu'nda, Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Lira ve Brezilya Federal Senatosu Başkanı Pacheco'nun konuşmasıyla başladı.

Zirvede, "Parlamentoların Açlık, Yoksulluk ve Eşitsizlikle Mücadeleye Katkısı", "Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi Konusunda Parlamentolara Düşen Görev" ve "21. Yüzyılın Sorunlarıyla Uyumlu Küresel Yönetişimin Oluşturulması Konusunda Parlamentolara Düşen Görev" başlıklı oturumlar yapılacak.

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