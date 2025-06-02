TBMM Genel Kurulu'nda geride kalan iki hafta, yasama faaliyetlerinin yanı sıra görev süresi dolan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için yapılan seçimler dolayısıyla oldukça yoğun geçti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu iki hafta boyunca Genel Kurul oturumlarına bizzat başkanlık ederek yoğun ve tartışmalı gündem arasında dikkat çekici bir yönetim sergiledi.

Tansiyon zaman zaman yükselse de yapıcı diyalog ve müzakere zemininin en güçlü şekilde sergilendiği oturumlarda Kurtulmuş'un soğukkanlı tutumu ve tarafsız yöneticilik anlayışı, Genel Kurul işleyişine olumlu yansıdı.

Kurtulmuş'un yönettiği beş birleşim kapsamındaki oturumlarda farklı siyasi görüşlere sahip milletvekillerinin genel anlamda ortak bir uzlaşı zemininde buluşabildiği gözlemlendi. Bu durum ise yasama organına olan güveni pekiştirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un siyasi tecrübesi, sakin üslubu, yönetim anlayışı ve tüm taraflara eşit mesafedeki yaklaşımı, yasama faaliyetleri açısından da Meclis çalışmalarına damga vurdu.

Ayrıca Kurtulmuş'un içtüzük ile demokratik teamüllere gösterdiği özen, Genel Kurul'un çalışmalarına ivme kazandırdı.

Meclis başkanlarının nadiren Genel Kurul çalışmalarını yönettiği dikkate alındığında, Kurtulmuş'un iki hafta süren kesintisiz Genel Kurul yönetimi, Meclis tarihine geçen önemli anlardan birisi oldu.

Öte yandan TBMM Başkanı Kurtulmuş, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre TBMM Başkanlığı seçimi dolayısıyla AK Parti TBMM Grubu'na yaptığı ziyaretin ardından bir gazetecinin "Bir süre Genel Kurul'u yönettiniz. Bu sürede Genel Kurul'daki tespitleriniz ne oldu?" sorusu üzerine de değerlendirmede bulundu.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Kesintisiz iki hafta herhalde Meclis'i yöneten olmamıştır. Bu sürede özellikle Meclis'teki bir yasanın çıkması sırasında partiler arasındaki görüşler çok aykırı noktada durmasına rağmen müzakere edildiğinde nasıl uzlaşılabileceğini pratik olarak görmüş olduk. Özellikle iki önemli madde üzerinde partiler karşılıklı olarak görüşlerini revize ettiler ve ortaya bir uzlaşı çıktı. Ondan sonra da sizin de takip ettiğiniz gibi çok seri bir şekilde yasalaşmış oldu.

Bu iki haftalık yoğun mesaim sırasında çok keyif aldım. Evet, yorulduk mu yorulduk açıkçası. Bu iki hafta içerisinde bir de şunu gördüm. Çok aykırı fikirlerin bile çok nezih bir üslupla dile getirildiğine şahit oldum. Bundan dolayı da arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."