TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin halkına çok değerli katkılarda bulundular

Kurtulmuş ve Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantı gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Muizzu ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Maldivler ve Türkiye'nin, mesafe olarak birbirlerinden uzak olmakla birlikte, iki ülke halklarının birbirlerine kalpten bağlı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanı'nı tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştirmiş oldu. Bunun da Maldivler açısından önemli olduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Maldivler'in, dünyanın en stratejik noktalarından birisinde bulunduğunu ve bu konumu dolayısıyla da önemli bir ülke olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Maldivler karşılıklı ilişkilerini geliştirmekle, aynı zamanda Maldviler'in jeostratejik öneminin daha fazla artacağına, daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz. Her alanda işbirliğini geliştirmek için büyük fırsatların, büyük imkanların olduğunu biliyoruz. Bu ziyaret dolayısıyla dün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte oldular, bir çalışma yemeği gerçekleştirildi. Bugün sayın bakanlarımızı da ziyaret ettiler. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde Türkiye ve Maldivler arasında tarımda, sanayide, yüksek teknolojilerde, turizmde her alanda iş birliğini gerçekleştireceğiz. Böylece her iki ülkenin de yararına olacak, her iki ülkenin de jeostratejik konumlarından istifade edecek güzel, başarılı bir geleceği inşallah hep birlikte inşa edeceğiz."

"FİLİSTİN HALKINA ÇOK DEĞERLİ, ÇOK ANLAMLI MADDİ KATKILARDA BULUNDULAR"

"Maldivler'in, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığı karşısındaki tutumu dolayısıyla Türkiye olarak tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İsrail'in insanlık dışı, insaf, vicdan ve akıl dışı saldırıları karşısında; sivilleri, yaşlıları, çocukları, bebekleri hiçbir ayrım gözetmeksizin öldüren, katliam boyutlarını çok aşmış, artık bir soykırım niteliği taşıyan bu saldırıları karşısında ilk günden itibaren Maldivler hükümeti ve Maldivler halkı doğru bir şekilde kendi yerlerini belli ettiler ve insanlık cephesinde yer aldılar. Gazze'de öldürülen insanlara karşı yapılan bu katliamlara seyirci kalmadılar. Özellikle Birleşmiş Milletlerdeki oturumda Maldivler de İsrail'in bu saldırganlığının durdurulmasıyla ilgili karara 'Evet' oyu veren ülkelerden birisidir.

Yine Maldivler halkı kurdukları yardım sandıkları üzerinden Filistin halkına çok değerli, çok anlamlı maddi katkılarda bulundular. Bu katkılar da Filistin halkına ulaştırıldı. Ama bu yapılan maddi desteklerden daha önemlisi, yüreği itibarıyla büyük ve insanlık değerleriyle dolu halkın, Filistin halkına vermiş olduğu bu desteğin manevi boyutuydu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında bütün Maldivler halkına selamlarımızı, sevgilerimizi ve bu gerçekten cesur duruşları dolayısıyla takdirlerimizi ifade etmek istiyorum."

"TÜRKİYE VE MALDİVLER EKONOMİK ANLAMDA STRATEJİK KONUMA SAHİP İKİ ÜLKE"

Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ise Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göreve seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini dile getiren Muizzu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmede, Filistin davasına desteklerinin esirgenmemesini istediğini söyledi.

Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Muizzu, ziyareti dolayısıyla Türkiye'deki bazı bakanlarla çeşitli toplantılar gerçekleştirdiklerini, pek çok iş birliğinin temellerini attıklarını anlattı.

Muizzu, Filistin davasıyla ilgili desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini, duruşlarını asla değiştirmeyeceklerini vurgulayarak, "Ben ve halkım her ne kadar küçük bir ülke olsak da nüfus olarak az olsak da Hint Okyanusu'nda geniş bir alana yayılmış durumdayız. Bizler dostumuz, kardeşimiz, Filistin Devleti'nin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İki ülkenin geleceğe birlikte refah içerisinde yürümesini temenni ettiklerini söyleyen Muizzu, Türkiye ve Maldivler'in ekonomik anlamda stratejik konuma sahip iki ülke olduğunu, birbirlerini destekleyebilecekleri pek çok hususun bulunduğunu kaydetti.

Görüşmede, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Maldivler Savunma Bakanı Mohamed Ghassan Maumoon, Maldivler Dışişleri Bakanı Moosa Zameer, Maldivler Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Mohamed Saeed, Maldivler Turizm Bakanı İbrahim Faisal, Türkiye-Maldivler Dostluk Grubu Başkanı Ümmügülşen Öztürk, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile Türkiye-Maldivler Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri de yer aldı.