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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Güney Afrikalı Milletvekili Monson'u kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nelson Mandela'nın torunu, Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile ve sporcu Jeff Monson ile Meclis'te bir araya geldi.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 17:30 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Güney Afrikalı Milletvekili Monson'u kabul etti
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Avrupa Müslüman Forumu ve Küresel Filistin Zirvesi Organizasyon Komitesi ile Meclisimizi ziyaret eden Nelson Mandela'nın torunu Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela ve mazlum Filistin halkının Siyonist İsrail karşısındaki duruşundan etkilenerek Müslüman olan değerli sporcu Jeff Monson ile Meclisimizde bir araya geldik.

İsrail'in zulmüne karşı adaletin ve insanlığın yanında yer alan iki değerli kardeşimize göstermiş oldukları cesur duruşları dolayısıyla yürekten teşekkür ediyorum. 'Filistin'in bu zor zamanlarında kardeşlerimin yanında olabilmek için İslam'ı benimsedim.' diyerek yüreklerimizi fetheden Monson'ın, Müslüman olduktan sonra ilk cuma namazını Gazi Meclisimizin içerisinde yer alan camide eda etmesini de oldukça anlamlı ve kıymetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum."

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
  • Nkosi Zwelivelile
  • Jeff Monson

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