TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de "Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı" programında açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarında satır başları şöyle;

* İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararı ile birlikte 'dokunulamaz', 'hiçbir şekilde hesaba çekilemez' bir devlet olduğu savsatası tarihin çöplüğüne atıldı.

* Açlığın bile bir silah olarak kullanıldığının tespit edilmesi fevkalade takdire şayan, uluslararası bakımdan takdir edilecek bir çabadır.

* Zalim korkar, korktukça zulmünü artırır, artırdıkça sonunu hazırlar. Bugün İsrail, iki uluslararası mahkemenin kararıyla sonunun yaklaştığını görmektedir.