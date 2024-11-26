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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail zulmüne seyirci kalamayız

TBMM'de 'Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı' programında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'İsrail zulmüne seyirci kalamayız.' dedi.

26 Kasım 2024 Salı 14:32 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail zulmüne seyirci kalamayız
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de "Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı" programında açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarında satır başları şöyle;

* İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararı ile birlikte 'dokunulamaz', 'hiçbir şekilde hesaba çekilemez' bir devlet olduğu savsatası tarihin çöplüğüne atıldı.

* Açlığın bile bir silah olarak kullanıldığının tespit edilmesi fevkalade takdire şayan, uluslararası bakımdan takdir edilecek bir çabadır.

* Zalim korkar, korktukça zulmünü artırır, artırdıkça sonunu hazırlar. Bugün İsrail, iki uluslararası mahkemenin kararıyla sonunun yaklaştığını görmektedir.

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