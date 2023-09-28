TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsveç'in hem üçlü mutabakat hem de Vilnius'taki sözlerini acilen yerine getirmesini istiyoruz

Dublin Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, İsveç'in NATO üyeliği, Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadele ve Batı'daki İslamofobik eylemler ele alındı.

Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye'nin, NATO ve Avrupa açısından önemine dikkati çekerek, 71 yıldır NATO ile ilişkisi bulunan Türkiye'nin bu sürede sorumluluklarını da titizlikle yerine getirdiğini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduğunu, bu krizde hem Rusya hem de Ukrayna ile konuşabilen bir ülke olarak öne çıktığını anlatan Kurtulmuş, bunun sonucunda esir takasının mümkün olduğunu ve tahıl koridoru açılarak dünyada oluşabilecek bir gıda krizinin önüne geçilebildiğini aktardı.

Kurtulmuş, NATO üyesi bir ülke olarak Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya krizinde yapıcı rolünü oynamaya sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

- İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ



Türkiye'nin kategorik olarak hiçbir ülkenin NATO'ya girişine karşı olmadığının altını çizen Kurtulmuş, Madrid'deki NATO Zirvesi'nde imzalanan Finlandiya-Türkiye-İsveç arasındaki üçlü mutabakat ile Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında İsveç'in verdiği sözlerin yerine getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Teröre karşı mücadelede dost ülkelerden beklenenin "yanınızdayız" mesajından ibaret olmadığını söyleyen Kurtulmuş, Türkiye düşmanı terör gruplarına karşı dost ülkelerin hiçbir şekilde siyasi, askeri, lojistik ve diğer destekleri vermemesini beklediklerini bildirdi.

Kurtulmuş, İsveç'in de aralarında olduğu bazı ülkelerde İslam'ın kutsallarına, Kur'an-ı Kerim'e karşı açık saldırıların üstelik polis himayesinde gerçekleştirilmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını vurguladı.

İsveç'in, terör ve İslamofobi konusundaki hassasiyetlerinin çok daha net olmasını beklemenin Türkiye'nin hakkı olduğunu belirten Kurtulmuş, "Biz İsveç'in NATO'ya girmesine karşı değiliz ama İsveç'in hem üçlü mutabakat hem de Vilnius'taki sözlerini acilen yerine getirmesini istiyoruz. Bu konuda hükümet değerlendirmesini yapar ve tezkereyi Meclise gönderirse biz de bu tezkereyi işleme koyar ve Mecliste oylanması için zemin hazırlarız." diye konuştu.

NATO PA Başkanı Garriaud-Maylam da NATO-PA'nın İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediğini, bu konuda TBMM'den destek beklediklerini kaydetti.