TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kadına yönelik şiddetin olmadığı bir Türkiye için hep birlikte mücadele edeceğiz

Kurtulmuş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadına yönelik şiddetin bireysel bir suç olduğu kadar toplumsal vicdanı derinden yaralayan, insanlık onuruna aykırı bir hak ihlali olduğunu belirtti.

Kadına yönelik şiddeti önlemenin, ahlaki ve insani bir bilinci, aynı zamanda kurumların ve toplumun her bir ferdinin ortak mücadelesini gerektirdiğini ifade eden Kurtulmuş, bu mücadelenin, toplumsal adaletin sağlanması için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Şiddetin kökünü kazımak, kadınları hayatın her alanında güçlendirmek için kararlı adımlar atmak zorunda olduklarını dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Şiddeti önlemek için attığımız her adımı, kadınların eşit bireyler olarak hak ettikleri saygıyı ve özgürlüğü kazanmalarını sağlayacak bir anlayışla destekliyor; yasal düzenleme, eğitim ve farkındalık çalışmalarına önem veriyoruz. Aileden başlayan ve tüm topluma yayılan dayanışmayı güçlendirmek, şiddete karşı sıfır tolerans ilkesini bir yaşam kültürü haline getirmekle mükellefiz. Kadına yönelik şiddetin olmadığı bir Türkiye için hep birlikte mücadele edeceğiz."

Kurtulmuş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla hayatını kaybeden şiddet mağdurlarını rahmetle anarak, "Onurlu bir gelecek için bu sorumluluğu taşımanın hepimizin görevi olduğunu bir kez daha vurguluyorum." ifadesini kullandı.