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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kimsenin Türkiye'ye parmak sallayarak demokrasi dersi vermesine müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen '15 Temmuz Milletin Zaferi Destanı' panelinde konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Dünyada bedeli en ağır ödenmiş demokrasi Türkiye demokrasisidir. Onun için kimsenin Türkiye'ye parmak sallayarak demokrasi dersi vermesine müsaade etmeyiz' dedi.

16 Temmuz 2024 Salı 11:24 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kimsenin Türkiye'ye parmak sallayarak demokrasi dersi vermesine müsaade etmeyiz
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Milletin Zaferi Destanı" panelinde konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"15 Temmuz gecesi, cesaretle sokaklara çıkan yüz binlere şükran duyuyoruz."

"FETÖ ve benzeri örgütlerle her platformda mücadeleye devam edeceğiz ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde olacağız.

"Bizim 15 Temmuz'dan çıkaracağımız önemli derslerden birisi, devletin kurum ve kuruluşlarının yapılanmasındaki hassasiyettir. Türkiye devleti birileri tarafından işgal edilecek bir alan değildir"

"Özellikle son dönemde hız verdiğimiz yeni anayasa çalışmalarımızı, Türkiye'de güçlü bir demokrasinin tesisi, milletin iradesinin her şeyin üzerinde olması için ortaya konulacak siyasal bir çabanın önemli bir kaldıracı olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye bu anlamda demokrasisi en üstün ülkelerden birisi olmak durumundadır."

"Dünyada bedeli en ağır ödenmiş demokrasi Türkiye demokrasisidir. Onun için kimsenin Türkiye'ye parmak sallayarak demokrasi dersi vermesine müsaade etmeyiz"

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