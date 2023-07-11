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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş KKTC'de Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC'de Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.

AA11 Temmuz 2023 Salı 18:26 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş KKTC'de Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti
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Şehitliğe çelenk koyan Kurtulmuş, saygı duruşunun ardından Şehitlik Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz şehitlerimiz; Kıbrıs'ımızın esaretten kurtuluşu ve bağımsızlığı, Kıbrıs Türkeri'nin onur ve egemenlik hakkı için şehit düşen sizler, bize millet olma bilincini bahşetmektesiniz. Bu ilham sonsuza kadar devam edecektir çünkü sizler kıyamete kadar milletimizin örnek almaya devam edeceği tarihi şahikalarsınız. Eşsiz kahramanlıklarınızla kara geceleri aydınlık sabaha çevirdiniz, Kıbrıs'ımızın ve Kıbrıs Türklerinin esenliği oldunuz. Bugünümüzü siz mücahit ve şehitlerimize borçluyuz, bunun şuurunda olarak sizleri rahmet ve şükranla yad ederken, 'Ruhunuz şad olsun' diyoruz."

Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti daha sonra şehitliğe karanfiller bıraktı.

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
  • KKTC
  • Boğaz Şehitliği ziyareti

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