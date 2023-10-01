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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'in açılış gününü tespit etmiş olmaları manidardır

Meclis Genel Kurulu'na hitap eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki terör saldırısına yönelik, 'Hiç şüphesiz bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları manidardır, tesadüfi değildir. Türkiye, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır.' dedi.

1 Ekim 2023 Pazar 14:06 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'in açılış gününü tespit etmiş olmaları manidardır
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'na hitap etti.

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;

"(Ankara'daki terör saldırısı) Yaralanan polis kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Teröre karşı mücadelemize her hal ve şart altında sonuna kadar devam edeceğimizi ilan etmek istiyorum. Terör saldırılarının arkasında onlara silah, lojistik ve siyasi destek veren bir takım güçlerin olduğunu biliyoruz. Bizim terörle mücadelemiz sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil, terörün arkasındaki bütün nedenler ve destekler kaldırılıncaya kadar devam edecektir. Türkiye, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır.

Hiç şüphesiz bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları manidardır, tesadüfi değildir. Yeni Anayasanın tartışma yeri, doğru zemini şüphesiz TBMM'nin bizatihi kendisidir. Bu tartışmalara Meclisimiz öncülük yapacaktır."

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