TBMM Başkanı Kurtulmuş, öğretmenlerle buluştu

Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmen Günü kutlama programı kapsamında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve 81 ilden gelen öğretmenleri Meclis'te ağırladı.

Meclis Tören Salonu'ndaki programda konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, öğretmenleri milli iradenin merkezi, Türkiye demokrasisinin kalbi olan TBMM'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenleri sadece senenin bir günü hatırlamanın ötesinde hem Türkiye'nin milli eğitim sistemi hem de milli eğitim sisteminin ana omurgası olan öğretmenlerin durumunun, onların içinde bulunduğu şartlar ve Türkiye'nin gelecek vizyonuyla ilgili sorumluluklarının her gün, her saat hatırlanması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, hem Türk milli eğitim sisteminin daha ileri seviyelere yükselmesi hem de bu sistemin esas gücü olan öğretmenlerin durumunun iyileştirilmesi için ortaya koyduğu çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkiye'nin gelişmesinde katkısı bulunan ve hayatını kaybeden bütün öğretmenleri de rahmet ve saygıyla andığını ifade etti.

Bilginin önemine dikkati çeken Kurtulmuş, bilginin faydalı bir hale gelebilmesi için bunun yanında mutlaka hikmetin ve irfanın da öğretilmesinin; bu bilginin, insanlığa faydalı hale dönüştürülmesinin temin edilmesi gerektiğini vurguladı.

Her bir insanın; "iyi insan", "mükemmel insan" olabilmesi için ne gerekiyorsa o konudaki bilgilerin de gençlerin zihnine nakşedilmesinin önemini dile getiren Kurtulmuş, "Türk milli eğitim sisteminin bundan sonraki süreçteki en önemli meselelerinden birisi, '21'inci yüzyılın gençlerini inşa ederken hangi niteliklere sahip gençlere ihtiyacımız var, Türk milletinin evlatları hangi vazife şuuruna sahip insanlar olmalıdır' bunları da bilerek hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun için meselenin sadece müfredat, sadece güzel okullara, güzel kitaplara sahip olmak; insanın ruhunu, inceliklerini, insanın kendisine, toplumuna, milletine ve insanlığa karşı, hatta evrene karşı sorumluluklarını öğretmek değil bunu özümsetecek bir eğitim sistemine sahip olmak hedefimiz olmalıdır. Bu çerçevede atılacak her adımın, sadece Türkiye'nin gelişmesi değil, insanlığın ihtiyaç duymuş olduğu alanlarda yeni bir insani bakış açısının, yeni bir insani yönelimin filizlenmesine de büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 19 milyona yaklaşmış bir öğrenci sayısının bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, bu sayıya bakıldığında büyük bir "eğitim ordusuna" sahip olunduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Türkiye, eğitim bakımından, eğitimdeki seviye ve yaygınlık bakımından örgün öğretim anlamında yeni bir seviyeye geldi ama yetmez. Daha ileriye gitmemiz ve dünyanın ihtiyacı olan meselelere çözüm üreterek eğitim çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım." diye konuştu.

- "ÖĞRETMENLERİMİZİN TEMEL MESELESİ,100 YIL SONRANIN İHTİYACI NEYSE GENÇLERİMİZİ O DONANIMA SAHİP OLACAK ŞEKİLDE YETİŞTİRMEKTİR"

Toplumsal sorumluluk bakımından öğretmenlere önemli görevler düştüğüne işaret eden Kurtulmuş, "Gerçekten toplumsal sorumluluğun en erken öğrenileceği yaşlar, belki de anaokulu seviyesinden başlayarak gençlerimize sizin vereceğiniz terbiyedir, öğretidir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, vatan ve millet sevgisi, toplumsal sorumluluk, kamu malına ve hukukuna sahip çıkmak gibi temel öğretilerin küçük yaşlardan itibaren öğretmenler aracılığıyla öğrenilmesinin kalıcı olacağına dikkati çekti.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında öğretmenlerin, "Bayrağın dalgalandığı her yer vatandır ve vatanın evlatlarını eğitmek bizim için görev ve onurdur." diyerek yemin ettiğini aktaran Kurtulmuş, "Çok şükür bugün Türkiye'nin öğretmen ordusu da aynı kararlılığa, aynı bilince sahiptir." diye konuştu.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın da zor şartlarda görev yaptığını, "Bayrağın dalgalandığı her yer vatandır." dediğinin altını çizen Kurtulmuş, Türkiye'nin her yerinde öğretmenlerin fedakarca çalıştığını dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, millet olma ruhunun öğretmenler aracılığıyla yaygınlaştırıldığına işaret ederek, "Millet ruhunu yaymak, millet demenin ne demek olduğunu ortaya koymak, öğreteceğiniz bilgiler ve özümseyerek gençlerimize aksettireceğiniz hal, tavır ve davranışlarınızdır." dedi.

Milli ahlakı, milli ruhu gençlere öğretmenin en temel vazifeler arasında olduğunu belirten Kurtulmuş, gençlerin kültürel meşguliyetle uğraşması gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, gençlerin bazı zararlı alanların tesiri altında olduğunu da ifade etti.

Gençlere bilginin yanı sıra insani ve milli değerlerin öğretilmesi gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Hazreti Ali efendimizin güzel bir sözüdür, 'Çocukları sizin yaşadığınız çağa göre değil, onların büyüyüp yaşayacakları çağa göre yetiştirin' diyor. Dolayısıyla bizim öğretmenlerimizin ve milli eğitimimizin temel meselesi, 2025'in çocuklarının ihtiyacı neyse onu hazırlamak değil, belki 50 yıl sonranın, 100 yıl sonranın ihtiyacı neyse gençlerimizi o donanıma sahip olacak şekilde yetiştirmektir." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, dünyaya ihraç edilecek olanın milli ruh ve milli kültür olduğunu belirtti.

Gençlerin geleceğin dünyasında da güçlü yer alacağını vurgulayan Kurtulmuş, Türk gençlerinin insanlıkta da insanlığın öncüsü olacağını belirtti.

Programın ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Yusuf Tekin ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.