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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Önümüzdeki döneme çok daha güçlü bir şekilde giriyoruz

Washington'da “Toplum Buluşması” programında konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Önümüzdeki döneme çok daha güçlü bir şekilde giriyoruz. Türkiye olarak karşımıza çıkan tehditlerden yılarak değil, bir takım gelişmelerden çekinip geri adım atarak değil, önümüzdeki fırsatları değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz' dedi.

7 Temmuz 2024 Pazar 23:18 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Önümüzdeki döneme çok daha güçlü bir şekilde giriyoruz
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Washington'da "Toplum Buluşması" programında konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GİRİYORUZ"

Numan Kurtulmuş, "Türkiye olarak dünyanın en zor bölgesinde yaşıyoruz. Dünyanın bütün çatışma alanlarının orta noktasında Türkiye vardır. Bu dönem, Türkiye için aynı zamanda büyük bir fırsatı da ortaya koymaktadır. Önümüzdeki döneme çok daha güçlü şekilde giriyoruz. Türkiye olarak karşımıza çıkan tehditlerden yılarak değil, bir takım gelişmelerden çekinip geri adım atarak değil, önümüzdeki fırsatları değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir zaman at gözlüklerini takmaksızın, hiçbir zaman tek taraflı bir anlayış içerisinde olmaksızın, dünyanın bütün ülkeleriyle iyi ilişkileri geliştireceğiz ve bunu milletimizin, bölgemizin ve insanlığın hayrına kullanabilmek için gayret sarf edeceğiz" dedi.

  • TBMM Başkanı Kurtulmuş
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