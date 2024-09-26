TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda yaptığı görüşmeye ilişkin, kendisini Moskova'da takip eden Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'yle ilişkilere büyük bir önem verdiğini belirten Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı'mız ile çok yakın dostluğu, samimiyeti var. Savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'nin arabuluculuğuna da önem veriyor. Bölgesel ve küresel konuları görüştük. Filistin sorununda neredeyse birebir örtüşen çok verimli bir görüşme oldu. Önem verdiğimiz konuları çok açık ifade ettim, o da açık yüreklilikle düşüncelerini söyledi. Devlet Başkanı Sayın Putin'in Türkiye'ye büyük önem verdiğini bir kere daha teyit etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler toplantısında olması, kendisinin de aynı anda Moskova'da bulunmasına ilişkin soruya Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:

"Bu planlanmış bir şey değildi ama sonuçta bir mesaj ortaya çıktı. Yani denk geldi. Türkiye, dünyanın her ülkesiyle, bölgesiyle konuşabilen, ilkeli dış politika tutumları çerçevesinde ilişki kurabilen, tüm sorunları açıklıkla konuşabilen bir ülke. Bunun somut göstergelerinden birisi de bu oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 'İsrail'in saldırganlığı durdurulmalıdır' derken biz de burada aynı şeyleri söylemiş olduk. Yani şunu yapmıyoruz; Türkiye olarak Amerika'da başka bir şey, Rusya'da başka bir şey konuşmuyoruz. Dünyanın neresinde ne konuşuyorsak, Türkiye'nin tezlerini makul, anlaşılabilir bir şekilde muhataplarımıza anlatmaya gayret ediyoruz."

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