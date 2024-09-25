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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarda bulunmak üzere geldiği Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Putin, 'Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin, hem ekonomik hem de sosyal alanda, dışişleri bakanlığı düzeyinde, hemen hemen her alanda çok başarılı bir şekilde geliştiğini belirtmek isterim.' açıklamasında bulundu.

25 Eylül 2024 Çarşamba 18:50 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edildi
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin'in Kurtulmuş ile Kremlin Sarayı'nda yaptığı görüşmede, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da hazır bulundu.

Putin, görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada, Kurtulmuş'un Rusya'da çok yoğun bir programı olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin parlamento dahil her alanda gelişmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Astana'da buluştuklarını anımsatan Putin, "Ekim ayında tekrar Kazan'da görüşeceğiz, BRICS zirvesinde kendisiyle ayrı bir toplantı planladık." diye konuştu.

Putin, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin, hem ekonomik hem de sosyal alanda, dışişleri bakanlığı düzeyinde, hemen hemen her alanda çok başarılı bir şekilde geliştiğini belirtmek isterim. Genel olarak biz iyi komşuyuz ve halklarımızın, ülkelerimizin yararına çalışıyoruz ve genel olarak her şey bizim için yolunda gidiyor." ifadelerini kullandı.

Özel dikkat gösterilmesi gereken konular olduğunu söyleyen Putin, görüşme esnasında tüm alanlara ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

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