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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya geldi.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 18:03 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü
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Kurtulmuş, görüşmede, Rusya'ya TBMM Başkanı olarak ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Moskova'da, Türkiye-Rusya ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağına inandığı verimli görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getiren Kurtulmuş, son dönemde karşılıklı saygıya dayanan işbirliklerinin giderek gelişmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Rusya ile bölgesel ve küresel önemli konularda ortak hareket edebildiklerini belirten Kurtulmuş, ikili ticaretin her türlü zorluğa rağmen giderek geliştiğini, enerji alanında işbirliğinin derinleştiğini vurguladı.

Çeşitli alanlardaki işbirliklerinin olumlu seyretmesinden memnuniyet duyduklarını aktaran Kurtulmuş, bölgesel ve küresel sorunların çözümü için barış, güvenlik, istikrar ve kalkınmayı önemsediklerini bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının bölgenin güvenliği için adil ve kalıcı bir şekilde sonlandırılması talebini dile getiren Kurtulmuş, en kısa sürede barış görüşmelerinin yeniden başlaması gerektiğini, Türkiye'nin bu konuda arabuluculuk görevini sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisinin iki kanadıyla da yakın çalışma arzusunda olduklarını aktardı.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Volodin ise TBMM Başkanı Kurtulmuş ve parlamento heyetini Rusya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını, üst düzey ziyaretlerin ikili ilişkileri geliştirmek adına yararlı olacağını söyledi.

Kurtulmuş'un Moskova'daki yoğun programlarına dikkati çeken Volodin, iki ülke arasında giderek artan karşılıklı güvenin, ilişkilerin ilerlemesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Volodin, bu görüşmeyle karşılıklı güvenin daha da gelişeceğini ve ikili ilişkilere ivme kazandıracağını ifade etti.

Görüşmede, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Türkiye-Rusya Federasyonu Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da yer aldı.

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş
  • Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin

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