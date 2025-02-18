TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sekiguchi ile görüştü

Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'da Sekiguchi ile Japonya Danışma Meclisi'nde görüştü.

Türkiye ile Japonya arasındaki tarihi ilişkilerin her alanda artırılmasına vurgu yapan Kurtulmuş, hükümetler arasındaki güçlü işbirliğinin parlamentolar arasında da sürdürülmesinin önemine değindi.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı, mevcut ilişkileri esas alarak daha ileriye taşıma gerekliliğini ifade eden Kurtulmuş, bu çerçevede Türkiye ve Japonya arasında enerji, eğitim, turizm, doğal afetlerle mücadele, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini artırma potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

Her biri büyük potansiyele sahip Asya ülkeleriyle ekonomik, kültürel, siyasi ilişkileri çok daha artırmak için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, bugünün şartlarının, Asya ülkelerine ve Türkiye'ye önemli kapılar açtığını, ilişkileri daha da güçlendirmek için eldeki her türlü imkandan istifade etmek gerektiğini vurguladı.

Osaka'da yapılacak EXPO 2025 Fuarı dolayısıyla başarı dileklerini ileten Kurtulmuş, Türk firmalarının bu fuara katılması için gayret sarf edeceklerini belirtti.

Japonya'nın, Türkiye'nin Asya'daki üçüncü büyük ticaret ortağı olduğunu ve bunu daha ileri noktalara taşıma arzusunda olduklarını dile getiren Kurtulmuş, Osaka EXPO 2025 Fuarı'nın da ikili ticaret hacminin artırılmasına büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgedeki ülkelerle sürdürdüğü dostane ilişkilerin, Japonya ile Türkiye'nin gerçekleştireceği ortak projelere de önemli katma değer sağlayacağını kaydetti.

Görüşmenin ardından, Japonya Danışma Meclisi Genel Kurul Salonu'nu ziyaret eden TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, Danışma Meclisi Başkanı Sekiguchi çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul da yer aldı.