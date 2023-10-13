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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sivillere karşı her türlü saldırıyı kınıyoruz

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin, 'Sivillere karşı her türlü saldırıyı kınıyoruz. Siviller arasında hiyerarşi yaratılması ırkçılık ve ayrımcılığın yeni tezahürüdür.' dedi.

13 Ekim 2023 Cuma 14:34 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sivillere karşı her türlü saldırıyı kınıyoruz
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaya tepki gösteren TBMM Başkanı Kurtulmuş, siviller ve dini mekânalar yapılan saldırıları kınadığını söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle;

"(İsrail-Filistin çatışması) Sivillere karşı her türlü saldırıyı kınıyoruz. Siviller arasında hiyerarşi yaratılması ırkçılık ve ayrımcılığın yeni tezahürüdür. Bugün Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Yasa dışı yerleşimcilerin mülk gaspları ve kutsal mekanlara saldırılar asla kabul edilemez."

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