TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sivillere karşı her türlü saldırıyı kınıyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaya tepki gösteren TBMM Başkanı Kurtulmuş, siviller ve dini mekânalar yapılan saldırıları kınadığını söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle;

"(İsrail-Filistin çatışması) Sivillere karşı her türlü saldırıyı kınıyoruz. Siviller arasında hiyerarşi yaratılması ırkçılık ve ayrımcılığın yeni tezahürüdür. Bugün Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Yasa dışı yerleşimcilerin mülk gaspları ve kutsal mekanlara saldırılar asla kabul edilemez."