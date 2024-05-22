TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türk dünyası, önümüzdeki çok kutuplu dünyanın önemli aktörlerinden birisi olmaya namzettir

TÜRKPA Milli Savunma Komisyonu Başkanları Toplantısı, "TÜRKPA Üyesi Ülkeler Arasında Savunma ve Güvenlik Mimarisi " temasıyla TBMM'de başladı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Meclis Tören Salonu'ndaki programın açılışında, TBMM'nin Dönem Başkanlığında "TÜRKPA Üyesi Ülkeler Arasında Savunma ve Güvenlik Mimarisi" başlıklı toplantının ilkini gerçekleştirdiklerini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten katılımcılara video konferans yöntemiyle hitap etti.

TÜRKPA üyesi ülkelerin komisyon başkanlarının Türkiye'de ağırlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, toplantının hayırlı olmasını diledi.

Dünyanın büyük fırsatların ve büyük tehditlerin bulunduğu zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Kurtulmuş, böyle bir dönemde Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde bir araya gelmiş olmanın tarihi bakımdan değerli olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, TÜRKPA bünyesinde parlamenterler arasındaki ilişkilerin yüksek seviye çıkarılmış olmasının da takdire şayan olduğunu belirtti.

"Dilde, tarihte, kültürde, medeniyette ortak değerleri olan Türk devletlerinin daha fazla bir araya gelerek ortak hedefler istikametinde kendileri için daha güçlü bir gelecek planlayarak yoluna devam etmesi çok önemlidir." diyen Kurtulmuş, gelecek dönemde dünya dengeleri bakımından Türk dünyasına ciddi fırsatların gelmekte olduğunu kaydetti.

Gelecekte uluslararası ilişkilerin belirleyici faktörlerinden birisinin "çok kutupluluk gerçeği" olacağına işaret eden Kurtulmuş, bu çok kutupluluk anlayışı içerisinde yeni bir dünya sisteminin kurulabilmesi için Türk Devletleri Teşkilatına ve Türk devletlerine büyük sorumluluklar düştüğünü bildirdi.

Kurtulmuş, "Türk dünyası, önümüzdeki çok kutuplu dünyanın önemli aktörlerinden birisi olmaya namzettir. Türk dünyasının birliği, dirliği ve kendi arasında ortak bir geleceğe doğru yürümesi dünya barışı için bir tehdit değil, tam aksine dünya barışının temin edilebilmesi için bir fırsattır, imkandır. Bunu bu şekilde görmek ve uluslararası alanda önümüzdeki bu fırsatları değerlendirerek yeniden tarihi sorumluluklarımızı yüklenmek durumundayız." diye konuştu.

- "SAVUNMA SANAYİMİZİN BÜYÜKLÜĞÜ 90 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞMIŞTIR"



TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk dünyasında ortaklaşmayı sağlayacak imkan, fırsat ve siyasi iradenin oluşmaya başladığını görmekten memnuniyet duyduğu söyledi.

"Hiç şüphesiz günümüz dünyasının en önemli gereksinimlerinden birisi de milli savunmada güçlü olmaktır." diyen Kurtulmuş, bu çerçevede TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'ın üye ülkelerin komisyon başkanlarını Ankara'da bir araya getirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Milli savunmanın, milli bağımsızlığın temini ve tehditlerden korunmak için hayati bir imkan olduğuna işaret eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye, uzun yıllardır bir taraftan terör, bir taraftan bölgesel riskler, bir taraftan jeopolitik riskler çerçevesinde karşılaştığı savunma alanındaki riskleri bertaraf edebilmek için üstün bir gayretle mücadele etmektedir. Diyebiliriz ki kötü komşu, bizi ev sahibi yapmıştır. Yıllardır bize örtülü ve açık bir şekilde savunma sanayi ürünlerinde ambargo uygulayanlar, bugün Türk savunma sanayinin dünyada en önde gelen lider savunma sanayilerinden birisi olduğunu görüyor ve hayret ediyorlar. 2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolar olan savunma sanayimizin büyüklüğü, bugün artık 90 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca Türk savunma sanayi, bütün savunma sanayi ürünlerinde liderlik yapabilecek, yüksek teknolojik donanımları en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Böyle olduğu için de Türk savunma sanayinin ürünleri dünyada çok sayıda ülkede alıcı buluyor ama onun da ötesinde savunma sanayinde işbirliklerini artırmak için ülkeler, Türkiye'nin ciddi bir ortak olduğunu görüyor ve Türkiye ile işbirliğinin kapısını aralıyor."

Kurtulmuş, Türk savunma sanayinin geldiği noktanın Türk dünyası için de iftihar vesilesi olduğunu söyledi.

Türk dünyası ülkelerinin sorumluluğunun büyük olduğunu belirten Kurtulmuş, bunun da dünyada adil, hakkaniyetli bir sistemi kurabilmek için mücadele etmek olduğunu vurguladı.

Dünyada kurala dayalı bir uluslararası sistemin kalmadığının altını çizen Kurtulmuş, bütün insanların yaratılışta eşit olduğunu kabul etmeyen hiçbir fikrin dünyaya barış getirmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Kurtulmuş, "Gazze'deki katliamın birinci derecede sorumlusu olan fikrin, insanların bir kısmını birinci sınıf insan, bir kısmını ise hayvanlardan da aşağı gören bir anlayış dünyaya asla barış getiremez. Dolayısıyla bizim Türk devletleri olarak insanları yaratılışta eşit gören bir anlayışı mutlaka hayata geçirmek için mücadele etmemiz lazım." diye konuştu.

Bütün devletlerin uluslararası arenada eşit olması gerektiğini anlatan Kurtulmuş, devletlerin eşitliğinin de herkes tarafından saygı görerek takdir edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kurtulmuş, "Bu çerçevede, Türk dünyasının insanlarına, Türk dünyasının siyasetçilerine düşen tarihi sorumluluklardan birisi de insanların yaratılışta eşitliği ve devletlerin egemenlikte eşitliği prensibinde yeni bir dünyayı kurmaktır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlatan Kurtulmuş, bu gerçeğin artık dünyanın birçok yerinde masum milletler tarafından bir kurtuluş reçetesi olarak görüldüğünü ifade etti. Kurtulmuş, "Çabalarımızı, fikirlerimizi ortaklaştıracağız, hedeflerimizi büyüteceğiz, yolumuzu açacağız." dedi.

Programda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Azerbaycan Milli Meclisi Savunma, Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Ziyafat Asgarov, Kazakistan Senatosu Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Darhan Kidirali, Kırgızistan Meclisi Uluslararası İlişkiler, Savunma, Güvenlik ve Göç Komitesi Başkan Yardımcısı Eldar Süleymanov, KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Başkanı Yasemin Öztürk ve milletvekilleri yer aldı.