TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye Yüzyılı yolculuğunun en önemli gücü gençlerimizdir

Gaziosmanpaşa Belediyesi Farika Kitaplı Kahve - 2 Prof. Dr. Aziz Sancar Yerleşkesi açılış töreninde konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin, imkanlarıyla potansiyeliyle hedefiyle hep ileriye gitmeyi kendisine şiar edinmiş bir milletin vatanı olduğunu belirtti.

Türkiye'yi daha ileriye, daha güçlü yarınlara taşımanın herkesin vazifesi olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına girmeye hazırlandığımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile kapısını açacağımız yeni bir dönemin hemen başındayız. Türkiye Yüzyılı olarak adlandırılan, her alanda güçlü, sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılını kurmak boynumuzun borcudur. Bu hedef istikametinde her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı yolculuğunun en önemli gücü gençlerimizdir. Türkiye'yi daha güçlü bir ülke olarak ileriye doğru götürecek, hedefi, birikimi, bilgisi, donanımı olan bir gençliği yetiştirmek bu milletin en önemli vazifelerinden birisidir." ifadelerini kullandı.

- "KÜTÜPHANELER BİZİM GELENEĞİMİZDE KİTAPLARI SAHİPLENİLEN YERLERDİR"



Geçmişte büyük medeniyetlerin merkezinde kitap ve gençliğin bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, gelecek yüzyılın merkezinde de kitap ve gençliğin olacağını söyledi.

Tarih boyunca başta Anadolu olmak üzere Semerkant'tan Endülüs'e kadar bütün coğrafyalarda şehirlerini kitabın, kütüphanelerin ve gençliğin etrafında oluşturmuş olan bir millet olduklarını ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu şehre baktığımız zaman 6 asır dünyada egemen olmuş, sözü güçlü olmuş, üç kıtaya yedi iklime hükümran olmuş Osmanlı medeniyetinin merkezi olan İstanbul'a baktığınızda bu dediğimizin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Semerkant böyleydi, Kahire böyleydi, Endülüs böyleydi, Bağdat böyleydi, Konya böyleydi, İstanbul böyleydi, Sivas böyleydi. Yani medeniyetimizin bütün şehirlerinin merkezinde kütüphaneler vardır."

Kurtulmuş, kütüphanelerin gençlerle geleceği buluşturan mekanlar olduğunu vurgulayarak, kütüphanelerin sadece kitap okumanın değil kainatı okumanın da öğretildiği yerler olduğunu dile getirdi.

Kütüphanelerin iki özelliğinin bulunduğuna işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bunlardan birisi kitapları yalnızlaştırmaz. Medeniyet tarihi bakımından en önemli, en hazin hususlardan birisi kitapların yalnız kalmasıdır. Kütüphaneler bizim geleneğimizde kitapları sahiplenilen yerlerdir. Örnek Beyazıt ve Süleymaniye kütüphaneleridir. Kütüphaneler önce kitapları şenlendirir. İkincisi kitapların arasında duran insanlar da şenlenir. Sadece kitap okumak değil, eskiler derdi, kütüphanelerin tozlu raflarındaki o tozları yutmak bile insanın adam olması, insan olması, gelişmesi için yeterlidir."

Kurtulmuş, yerleşkeye Prof. Dr. Aziz Sancar isminin verilmesinin de önemli olduğunu ifade ederek, gelecek dönemlerde bu mekanlardan dünyada sayılı bilim insanlarının çıkacağına inandığını söyledi.

- HAFTA SONLARI 10 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ KÜTÜPHANELERİ KULLANIYOR



Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da kitaplı kahvede 230 gencin aynı anda ders çalıştığını belirterek, 100 çocuğa da Masal Çocuk Evi'nde hizmet verdiklerini ifade etti.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüşürek adını bu tesise verdiklerini dile getiren Usta, yaptıkları hizmetlerle Gaziosmanpaşa'dan birçok akademisyen, bilim insanı ve bürokratının çıkacağına inandığını aktardı.

Usta, ilçedeki tüm kütüphanelerde hafta sonları 10 binin üzerinde öğrencinin istifade ettiğini belirterek, gençlerin sporla bilimle sanatla ilgilenmesini istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta tarafından Kadın Koordinasyon Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı Gaziosmanpaşa'nın değerlerinin resmedildiği porselen tablo takdim edildi.

Kurdele kesiminin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindekiler mekanı gezerek, çocuklarla sohbet etti.

Açılışa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'li bazı milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.