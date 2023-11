TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ülkemizin güçlü olması, bu coğrafyada güven sağlayacak

Kurtulmuş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Başkentteki Butmir Kışlası'na gelen Kurtulmuş'u, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Oğuzhan Pehlivan ve EUFOR Komutanı Tümgeneral Helmut Habermayer karşıladı.

Burada görev yapan Türk askerlerine hitap eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'te tarihten gelen bir sorumlulukları bulunduğunu söyledi.

Bosna Hersek'te Türkiye'ye karşı büyük bir sevgi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Ülkemizin güçlü olması, ülkemizin bu coğrafyada güven ve istikrarı sağlayacak önemli bir bölgesel güç olarak var olması burada aslında farklı etnik kökendeki insanlar için de bir garantidir. Bu anlamda Türkiye'nin ticari alanda, sanayi alanında, turizmde, kültürel alanda, birçok alanda yapmış olduğu faaliyetlerin buradaki insanlar tarafından da takdirle karşılanmış olduğunu bir kez daha görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Buraya bizim birliğimize yakın bir noktada olan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Balkanlar'ın önemli üniversitelerinden birisi haline gelmiştir. Sizin varlığınız, büyükelçiliğimizin çok aktif bir şekilde çalışması, bütün bunlar Türkiye ile Bosna Hersek halkı arasındaki dostluk köprülerini sağlamlaştırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, tarihin en zor, büyük türbülans ve kırılganlıkların yaşandığı bir dönemden geçildiğini, Türkiye'nin etrafındaki coğrafyada buna şahit olduklarını kaydetti.

"Türkiye olarak bizim güçlü bir şekilde ayakta durmaktan başka çaremiz yok" diyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları ifade etti:

"Birkaç gün evvel Cumhuriyeti'mizin 100. yılını kutladık, içinde yaşadığımız için belki çok farkında değiliz ama büyük bir övünçtür, övünç vesilesidir. Birinci Cihan Harbi'nde neredeyse her şeyini kaybetmiş bir şekilde çıkan bir millet, Osmanlı cihan devletinden son 4,5 milyon kilometrekare, 20 yılda kaybede kaybede 780 bin kilometrekareye çekildik. Osmanlı cihan devletinin yıkıntılarından Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi kurmak nasip oldu. Bırakın topu, tüfeği kazması küreği bile olmayan bir millet 'ya Allah' diyerek ayağa kalktı ve milli bağımsızlığımızı kazandık. Bütün ecdadımızı saygıyla, rahmetle anıyoruz. O bu büyük kurtuluş mücadelesinin üzerinden bir asır geçti, bir asır öyle kolay da geçmedi. Nice zorluklarla, nice yokluklarla, nice yoksulluklarla geçti. Şükürler olsun ki Türkiye bugün artık dünyada sözüne itibar edilen, gücü, kuvveti herkes tarafından takip edilen bir ülke haline geldi. Ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyetimizin kuruluşundan beri emeği geçen herkesi takdirle, şükranla yad ediyorum."

- "İsrail'in Gazze şeridinde yaptığı insanlık dışı katliamlar hepimizin yüreğini sızlatıyor"

"Sözü güçlü, gücü tesirli" bir Türkiye için mücadele ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını "Türkiye Yüzyılı" haline getireceklerini belirtti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"İsrail'in Gazze şeridinde yaptığı insanlık dışı katliamlar hepimizin yüreğini sızlatıyor. Dünyanın her yerinde büyük haksızlıkların, adaletsizliklerin, çifte standartların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten sözü kıymetli, hakkı, hakikati söyleyen, adaleti söyleyen, insanlık cephesini inşa eden, vicdana, insafa, adalete uygun bir dünya kurulabilmesi için mücadele eden bir Türkiye'nin varlığı çok önemlidir. Sözümüz güçlü olacak, sözümüz hakikat olacak, sözümüz hak olacak ama sözün tek başına güçlü olması yetmez. Güçlü sözün arkasında mutlaka gücümüzün de tesirli bir şekilde var olması lazım. Gücümüzün tesirli bir şekilde var olmasının başında hiç şüphesiz Türkiye'nin askeri gücü geliyor. Allah'a çok şükür bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her bir ferdi atalarından aldığı bir mirasla her birisi dünyaya bedel bir kahramanlık sahibi insanlardır."

Türkiye'nin her alanda varlığını güçlendirmesinin önemli olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Misakımilli'yi biliyorsunuz ama artık Misakımilli'nin çerçevesinin de değişmek zorunda olduğu bir dönemdeyiz. Mavi vatan gibi, siber vatan gibi, uzay vatan gibi, yeşil vatan gibi yeni kavramlarla aslında Misakımilli'mizi çok daha güçlü bir şekilde tahkim edeceğiz ve sözümüzün arkasındaki gücümüzü de inşallah çok daha kuvvetli bir hale getireceğiz." dedi.

- "İnşallah önümüzdeki yüzyıl, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olacaktır"

Kurtulmuş, milli konularda hangi görüşte olursa olsun sağlam bir toplumsal yapıyı inşa etmek mecburiyetinde olduklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda gücünü ve itibarını arttırmak istediklerini dile getiren Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Her birimiz ne işi yapıyor olursak olalım, yaptığımız işler farklı olabilir, nitelikleri farklı olabilir ama hepimiz aynı istikamete yönelmek zorundayız yani güçlü bir Türkiye Yüzyılı'nı kurabilmek, cumhuriyetimizin ikinci asrını bizden öncekilerden aldığımız daha güçlü bir Türkiye'yi üçüncü asra alıp taşıyacak olan gençlerimize, torunlarımıza, evlatlarımıza çok daha güçlü bir şekilde devretmek mecburiyetindeyiz. Biz nevzuhur bir millet değiliz, biz sıradan bir cumhuriyet değiliz, hem bulunduğumuz coğrafya itibarıyla hem milletimizin kültürel kodları itibarıyla hem milletimizin sahip olduğu sosyal genetiği itibarıyla dünyanın sayılı milletlerinden birisiyiz. Bütün bu gücümüzü, önümüzdeki yürüyüşümüzü, hedefimizi daha sağlam hale getirebilmek için gayretle daha güçlü bir şekilde yürüyerek bu gücümüzü tahkim edeceğiz, artıracağız ve inşallah Türkiye'ye zor gibi görünen bazı hedeflerin de gerçekleştiğini hep beraber göreceğiz. İnşallah önümüzdeki yüzyıl, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olacaktır."

EUFOR kapsamında Bosna Hersek'te görev yapan Türk Temsil Heyeti bünyesindeki askerlerle sohbet eden Kurtulmuş, yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, ziyaretinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da eşlik etti.