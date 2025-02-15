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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Japonya'ya resmi ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16-20 Şubat'ta Japonya'ya resmi ziyarette bulunacak.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 10:10 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Japonya'ya resmi ziyaret
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TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, başkent Tokyo'da, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Fukushiro Nukaga ve Japonya Danışma Meclisi Başkanı Masakazu Sekiguchi ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak.

Türkiye ve Japonya arasında var olan güçlü işbirliğini ilerletmeye yönelik görüşmeler gerçekleştirilecek ziyarette, parlamentolar arası ilişkiler, Gazze başta olmak üzere küresel ve bölgesel konular ele alınacak.

Kurtulmuş ayrıca, beraberindeki parlamento heyetiyle Japonya'da yaşayan Türklerle de bir araya gelecek.

Türk Yunus Emre Enstitüsünü ve Tokyo Camisi'ni ziyaret edecek Kurtulmuş, Sasakawa Vakfına gerçekleştireceği ziyarette de "Ortadoğu'da Barış Perspektifi ve Türkiye" başlıklı konferansta hitap edecek.

Tama Mezarlığı'nda bulunan Abdürreşid İbrahim Efendi'nin kabrini ziyaret edecek Kurtulmuş'un, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardıma gelen Japonya afet yardım ekibiyle de görüşmesi bekleniyor.

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