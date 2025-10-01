İSTANBUL 22°C / 14°C
Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Kardeşlik Komisyonu en büyük başarımız

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Yasama yılında TBMM'nin başarmaya devam ettiği en önemli görevlerden birisi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu kurarak Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin 50 yılına mal olmuş terörü artık tamamıyla ortadan kaldırmak ve tam manasıyla kadim kardeşliğimizi tahkim etmek için yapılan çalışmalardır' dedi.

HABER MERKEZİ1 Ekim 2025 Çarşamba 14:06 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Kardeşlik Komisyonu en büyük başarımız
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuştu.

