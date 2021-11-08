TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan, 44 günde tarih yazarak 30 yıl süren işgale noktayı koymuştur

DHA 8 Kasım 2021 Pazartesi 11:05 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 11:32

TBMM Başkanı Şentop, 8 Kasım Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü için mevkidaşı Gafarova'ya gönderdiği mektupta, dost ve kardeş Azerbaycan halkını Türk milleti ve şahsı adına en içten duygularla tebrik ettiğini belirterek, "Vatan Muharebesi sonucunda 'iki devlet tek millet' şiarıyla ilişkilerimizi yürüttüğümüz Azerbaycan'ın haklı zaferinin coşkusunu paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in dirayetli liderliğinde can Azerbaycan, 44 günde tarih yazarak 30 yıl süren işgale noktayı koymuştur. Bu haklı mücadele sonucunda 8 Kasım 2021 tarihinde hepimiz için büyük anlamı olan Şuşa kurtarılmış, Azerbaycan sahadaki zaferini 9 Kasım 2021 tarihinde imzalanan Üçlü Bildiri ile taçlandırmıştır. Bu vatan mücadelesi uğrunda şehadet mertebesine erişen aziz kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına sıhhat, huzur ve refah, Zat-ı alinize ve şahsınızda Azerbaycan Milli Meclisinin kıymetli üyelerine muvaffakiyetler temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.