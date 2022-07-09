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Politika

TBMM Başkanı Şentop, bayram mesaisini sürdürdü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3 ülkenin meclis başkanı ile Kurban Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA9 Temmuz 2022 Cumartesi 22:06 - Güncelleme:
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TBMM Başkanı Şentop, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Bin Muhammed El Şeyh ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile telefonda görüştü.

Mevkidaşlarının ve ülke halklarının Kurban Bayramı'nı tebrik eden Şentop, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemi ve bütün insanlığa sağlık, afiyet, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Görüşmelerde karşılıklı bayram tebriğinin yanı sıra, ikili ilişkiler, parlamentolar arası iş birlikleri, bölgesel ve küresel siyasi gelişmeler de ele alındı.

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