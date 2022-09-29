TBMM Başkanı Şentop: Biz Macaristan'ı kardeş ve akraba topluluk olarak görürüz

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Budapeşte'de bulunan Şentop, basın mensuplarına, Macaristan ziyaretini ve gündemi değerlendirdi.

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile görüştüğünü belirten Şentop, bu görüşmelerde hem ikili ilişkileri hem de bölgesel durumu ele aldıklarını söyledi.

Siyasetin, rasyonalite, makuliyet ve kendi halkının menfaatini düşünerek yapıldığını ve bu kapsamda Türkiye'nin Macaristan ile birçok konuda aynı fikirde olduğunu belirten Şentop, "Bu savaş (Rusya-Ukrayna) sürecinde ortaya çıkan enerji krizi ve gıda krizi bağlamında yaşananlar biraz Avrupa'nın, başka ülkelerindeki politikacıların yönetim ve siyasetle ilgili bu iki önemli esası göz ardı ettiklerini gösteriyor. Bir kere alınan kararların önemli bir kısmı makul değil, öbür taraftan halkın çıkarlarını gözeten kararlar değil. Siyaset ve yönetimde gerçekçi yaklaşımlar önemli. Ben burada Macar siyasetçilerin gerçekçi yaklaşımlar ortaya koyduklarını görüyorum." dedi.

Türkiye'nin girişimiyle tahıl koridoru ve esir takası gibi somut neticeler elde edildiğini ve bunun Macar politikacılar tarafından da takdir edildiğini vurgulayan Şentop, "Türkiye'nin savaşan iki ülke arasında, Rusya ve Ukrayna arasında, önce ateşkesi sağlamak daha sonra kalıcı barışı tesis etmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmış olduğu çalışmaları burada büyük bir takdirle karşılıyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Orban arasındaki yakın dostluğun, hükümetler arası ve iki ülke arasındaki ilişkilere yansıyan çok olumlu yönleri olduğunu söyleyen Şentop, "Macaristan ile ilişkimiz sadece hükümetler arası ve parlamentolar arası değil, aynı zamanda ortak kökenlere dayanan tarihi ve kültürel ilişkilerimiz de var. Hatta biz Macaristan'ı kardeş ve akraba topluluk olarak görürüz, onlar da bizi öyle görüyor." dedi.

Macaristan'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklediğini, ayrıca AB ile Türkiye arasında olumlu bir gündemin oluşması yönünde gayret de gösterdiğini kaydeden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Parlamentosu'nda Macar milletvekillerinin bu yönde gayretleri de var. Bu da sadece ikili ilişkilerin iyi gidiyor olmasından kaynaklanan bir husus değil, hakikaten çok güçlü bir arka planı da var. Türkiye gibi bir ülkenin AB içerisinde nüfus olarak, yüksek ekonomik gücü ve toplam büyüklüğü itibarıyla Türkiye'nin AB'de yeni bir denge oluşturabilecek, bilhassa İngiltere'nin ayrılmasıyla ortaya çıkan bir denge bozulmasını düzenleyebilecek bir ülke olarak Türkiye'yi gördüklerini ifade ettiler."

Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine de tepki gösteren Şentop, "Tabii büyük bir densizlik, çok açık söylemek lazım. Bir parlamentoda Başkan Yardımcısı konumuna gelmiş olan bir siyasetçinin ki yaşı itibarıyla da tecrübeli bir siyasetçi olduğu anlaşılıyor, böyle bir kişinin dost ve müttefik bir ülkenin Cumhurbaşkanıyla ilgili bu şekilde konuşması kendini bilmezlik, büyük bir densizlik ve terbiyesizlik. Çok açık söyleyelim. Tabii buna dair ben muhatabım olarak Federal Meclis Başkanına bir mektup yazdım, bu konuyla ilgili hem duyduğumuz rahatsızlığı ve kınadığımızı ifade ettim hem de bununla ilgili Alman parlamenterlerden de Meclis Başkanı başta olmak üzere bir tavır beklediğimizi ifade ettim mektupta." dedi.