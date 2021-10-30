TBMM Başkanı Şentop Bursa'da Uluslararası Ahmed Cevdet Paşa Sempozyumu'na katıldı

DHA 30 Ekim 2021 Cumartesi 15:45 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 15:45

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisi'ndeki sabah kahvaltısında yabancı ülkelerden Türkiye'ye gelen üniversite öğrencileriyle bir araya geldi, ardından Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti. Mustafa Şentop'a, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa milletvekilleri eşlik etti.

'SİYASİ DAYATMALAR VAR'

Burada düzenlenen Uluslararası Ahmed Cevdet Paşa Sempozyumu'na katılan Mustafa Şentop, yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti dönemindeki anayasal düzenden bahsetti. Şentop, "Osmanlı'nın batıdaki devletlere göre birçok alanda geri kaldığına dair kanaatler ortaya çıktıktan sonra birçok alanda başta askeri alan olmak üzere çalışmalar yapıyor. İşin bir de hukuki düzenlemeler boyutu var. Bunlar bir taraftan siyaset ve hukuk arasında meseleler. Özellikle gayrimüslimlerin haklarını, hukukunu düzenleme bakımından. Bir taraftan ticari meseleler. Çünkü özellikle Kırım Harbi'nden sonra yavaş yavaş batı ülkelerinin Osmanlı topraklarında ticareti çok önemli ölçüde artıyor, fakat batıdan gelen tacirler de biraz kendilerine uygun düzeni istiyorlar. Bir taraftan Avrupa'da özellikle Fransa merkezli yeni usulde hazırlanan kanun metinleri var, başta anayasa olmak üzere. Bunlar Osman Devleti'ne iki türlü dayatılıyor. Bir taraftan psikolojik bir dayatma var, diğer taraftan bu ülkelerin siyasi anlamda dayatması var. Bu çerçeve içinde yavaş yavaş batı menşeli kanunların benimsenmesi gündeme geliyor" dedi.

Tarihe bakınca Cevdet Paşa'dan kalıcı izler gördüğünü dile getiren Şentop, "Cevdet Paşa'da hukuki ifadeler bakımından böyle bir icaz var. 6 maddeyi tek bir maddede, kelime ve cümle sayısı itibarıyla da onun belki üçte biri kadar uzunlukta ifade etmiş. Bu, tabii Cevdet Paşa'nın sadece Mecelle ile yaptığı bir şey değil. Bugün dahi bizim hukuk dilimiz bakımından hem temel kavramlar hem de kanun metinlerindeki ifadeler bakımından Cevdet Paşa'nın çok kalıcı etkileri olduğunu düşünüyorum. Halen büyük ölçüde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı sempozyumun ardından müze içinde kurulan alanda ok attı.