TBMM Başkanı Şentop, Cezayir'den ayrıldı

Şentop, başkent Cezayir'de iki gün süren İSİPAB Konferansı kapsamındaki resmi temaslarını tamamladı.

Şentop'u Huvvari Bumedyen Havaalimanı'ndan Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkan Yardımcısı Munzir Buden ile Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş uğurladı.



İSİPAB'ın dönem başkanlığını Cezayir'e devreden Şentop, iki gün boyunca Cezayir Millet Meclisi (Senato) Başkanı Salih Kocil ve Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali başta olmak üzere Umman, Pakistan, Malezya, Fil Dişi, Burkina Faso ve KKTC meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.