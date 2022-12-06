TBMM Başkanı Şentop: gayriinsani ambargonun artık kaldırılmasını temenni ediyoruz

TBMM Başkanı Şentop, heyetler arası görüşmede yaptığı konuşmada, iki ülke ve halkının, arasındaki uzak mesafeye karşın birbirine yakın ve dostane duygular beslediğini, bunda iki ülkenin bağımsızlık için verdiği çetin mücadeleler karşısında birbirine karşı gösterdiği saygının büyük rolü olduğunu söyledi.

Şentop, bu mücadelenin, birçok ülke için örnek olduğunu ve ilham kaynağı teşkil ettiğini belirtti.

ABD'nin Küba'ya uyguladığı yaptırıma değinen Şentop, Küba'nın, ambargonun kaldırılması için Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunduğu tasarıya Türkiye'nin her yıl destek verdiğini hatırlattı.

Küba'nın, yıllar boyunca uğradığı haksız yaptırımlara rağmen sergilediği ilkeli duruşun, Küba'yı hem Türk hükümetinin hem de halkının nezdinde müstesna bir yerde tuttuğunu ifade eden Şentop, "Küba'nın, ABD tarafından maruz bırakıldığı gayri adil ve yasa dışı yaptırımlara her platformda karşı çıkıyoruz. Küba ve halkının refahı için büyük zorluklar yaratan bu gayriinsani ambargonun artık kaldırılmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Gerçekleştirilen üst düzey temasların, ilişkilerin geliştirilmesinde önemli yeri olduğunu belirten Şentop, hükümetler arasındaki ilişkilerin yanı sıra parlamentolar arasındaki ilişkilerin de güçlendirmesinin işbirliğine katkı sağlayacağını dile getirdi. Şentop, enerjinin yanı sıra turizm, inşaat, tarım, sağlık ve eğitim gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilebileceğini ifade etti.

Küba'nın Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki çalışmalarını ilgiyle takip ettiklerini dile getirerek, Kovid-19 aşısı için Küba'yı tebrik eden Şentop, "Uluslararası dayanışma örneği ortaya koyarak ihtiyaç duyan ve talepte bulunan ülkelere sağlık tugayları göndermeniz de takdire şayan." değerlendirmesinde bulundu.

- "BİZLERİ BİR ARAYA GETİREN DOSTLUK BAĞLARI VAR"

Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Hernandez de coğrafi mesafelerin uzaklığına rağmen 70. yılına giren ikili ilişkilerin kesintisiz sürmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türkiye ile Küba arasında birçok alanda işbirliğinin geliştirilebileceğini kaydeden Hernandez, "Coğrafi uzaklığa rağmen bizleri bir araya getiren dostluk bağlarının olduğunu düşünüyorum." dedi.

ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargo karşısında Türkiye'nin desteği için teşekkür eden Hernandez, hükümetler arasındaki ilişkilerin yanı sıra parlamentolar arasındaki ilişkilerin de artırılması gerektiğini ifade etti.

Açıklamaların ardından Şentop ve Hernandez, parlamentolar arası işbirliği protokolünü imzaladı.

Konuk başkan ve heyeti, görüşmenin ardından Meclis Başkanı Şentop ile TBMM Genel Kurul Salonu'nu ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Şentop, Küba heyetine, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bombaladığı TBMM'nin bölümlerini gezdirdi.

Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Hernandez, bombalanan bölüme karanfil bıraktı.