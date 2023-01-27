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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Konu masa konusu değil, Anayasa konusudur

Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 6'lı masanın 'Erdoğan aday olamaz' çıkışına ilişkin, 'Konu masa konusu değil, anayasa konusudur. Hukuken tereddüt yok, adaylığında sorun yok' değerlendirmesinde bulundu.

27 Ocak 2023 Cuma 13:34 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop: Konu masa konusu değil, Anayasa konusudur
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

(6'lı masanın "Erdoğan aday olamaz" çıkışı) Konu masa konusu değil, anayasa konusudur

"Meclis'in feshi söz konusu değildir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınır. Bu kararı Meclis de Cumhurbaşkanı da alabilir"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu anlamda bir gerek yok."

  • TBMM Başkanı Şentop
  • 6lı Masa
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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