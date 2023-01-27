TBMM Başkanı Şentop: Konu masa konusu değil, Anayasa konusudur

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından bazı satırbaşları:



(6'lı masanın "Erdoğan aday olamaz" çıkışı) Konu masa konusu değil, anayasa konusudur

"Meclis'in feshi söz konusu değildir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınır. Bu kararı Meclis de Cumhurbaşkanı da alabilir"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu anlamda bir gerek yok."