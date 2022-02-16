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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Litvanya Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Litvanya'nın Milli Günü'nü kutladı.

AA16 Şubat 2022 Çarşamba 09:58 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:58
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Şentop, Litvanya Parlamentosu Başkanı Viktorija Cmilyte-Nielsen'e Milli Gün dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi.

TBMM Başkanı Şentop, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Dost Litvanya halkının Milli Günü'nü şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına en içten duygularla tebrik ederim. Litvanya ile mevcut ikili ilişkilerimizin ve iş birliğimizin her boyutuyla daha da geliştirilmesi için gayret göstermeye hazır olduğumuzu, bu çerçevede parlamentolarımız arasındaki temas ve ziyaretlerin artmasını hedeflediğimizi ifade etmek isterim. Bu vesileyle zatıalinize ve şahsınızda Litvanya Parlamentosu'nun değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim."

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