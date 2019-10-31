TBMM Başkanı Şentop: Meclis tavrını güçlü bir şekilde ortaya koydu
ABD'nin Türkiye karşıtı tasarılarıyla ilgili açıklama yapan TBMM Başkanı Şentop, 'TBMM ortak bildiri ile tavrını güçlü bir şekilde ortaya koydu.' açıklamasında bulundu.
ABD'nin Türkiye karşıtı tasarılarıyla ilgili açıklama yapan TBMM Başkanı Şentop, "TBMM ortak bildiri ile tavrını güçlü bir şekilde ortaya koydu. Temsilciler Meclisi kararının hukuki karşılığı yok." açıklamasında bulundu.
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