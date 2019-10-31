TBMM Başkanı Şentop: Meclis tavrını güçlü bir şekilde ortaya koydu ABD'nin Türkiye karşıtı tasarılarıyla ilgili açıklama yapan TBMM Başkanı Şentop, 'TBMM ortak bildiri ile tavrını güçlü bir şekilde ortaya koydu.' açıklamasında bulundu.