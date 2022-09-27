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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Mohamed Nur ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Somali Federal Meclisi Başkanı Şeyh Adan Mohamed Nur ile telefonda görüştü, Pakistan ve Endonezya'nın Ankara Büyükelçilerini kabul etti.

AA27 Eylül 2022 Salı 20:51 - Güncelleme:
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Nur ile yaptığı telefon görüşmesine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM Başkanı Şentop, "Somali Federal Meclisi Başkanı Şeyh Adan Mohamed Nur ile telefonda görüşerek, ikili ilişkilerimiz ve ülkelerimizi ilgilendiren bölgesel, küresel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türkiye'deki görev süresi sona erecek olan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a veda ziyaretinde bulundu. Şentop, iki ülke arasındaki ilişkilere katkısından ve ziyaretinden dolayı Gazi'ye teşekkür etti.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal'i de kabul eden Şentop, bu ziyarete ilişkin de sosyal medya hesabından "Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal'i Meclisimizde kabul ederek, ülkelerimizi yakından ilgilendiren ikili ve çok taraflı meseleler hakkında bilgi aldık." paylaşımında bulundu.

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