TBMM Başkanı Şentop, Natalia Gavrilita ile bir araya geldi

Şentop, Başbakan Natalia Gavrilita ile görüştü. Görüşmeye, TBMM Türkiye-Moldova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, TBMM Katip Üyesi, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ile CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ile Türkiye'nin Moldova Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel katıldı.

Görüşmede, Türkiye ile Moldova arasındaki güçlü siyasi ilişkilerin, ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıdığını belirten Şentop, "1 milyar dolar ticaret hacmine ulaşma yönündeki ortak hedefimizde, salgın ve savaş nedeniyle tedarik zincirlerinin bozulması gibi sorunlara rağmen önemli mesafe katettik." dedi.

Türkiye'nin, Moldova'nın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü sırada geldiğini söyleyen Şentop, Moldova vatandaşlarının yüzde 51,4'ünün tatil için Türkiye'ye geldiğini, bunun daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.

Ukrayna'da devam eden savaştan en çok etkilenen ülkenin Moldova olduğunu dile getiren Şentop, "Bu dönemde Gagavuz soydaşlarımıza yönelik yapıcı ve birleştirici mesajlar verilmesinin her zamankinden daha önemli olduğu kanaatindeyiz. Ekim ayında bakanlar kurulu toplantısının Gagavuzya'da yapılacak olması iyi düşünülmüş." diye konuştu.

- DOĞAL GAZ KONUSUNDA TÜRKİYE'DEN DESTEK TALEBİ

Şentop, Moldova Başbakanı Gavrilita'nın, doğal gaz konusunda Türkiye'den destek talebini ifade etmesi üzerine, Transbalkan boru hattının iki taraflı kullanımının gündeme getirildiğini hatırlattı.

Diğer ülkelerin de aynı talebi dile getirdiğini belirten Şentop, hattın kullanılabilmesi için hem hatla ilgili hem de hattın geçtiği ülkelerle hukuki altyapıda iyileştirmelere ihtiyaç olduğu bilgisini verdi. Şentop, "İmkanlar elverdiği ölçüde elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Şentop, Moldova'da faaliyet gösteren 5 FETÖ okulu konusunda Moldova Başbakanı Gavrilita'ya da uyarılarda bulundu.

Daha sonra Puşkin Müzesi'ni ziyaret eden Şentop, müzede sergilenen şaire ait kişisel eşya ve eserler hakkında bilgi aldı.