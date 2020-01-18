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Politika

TBMM Başkanı Şentop Rahşan Ecevit'in vasiyeti için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine ilişkin vasiyetinin gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

AA18.01.2020  17:29 - Güncelleme: 18.01.2020  17:29

Görüşmede, vasiyetin yerine gelmesi için yasal bir değişikliğe ihtiyaç olduğu konusunda değerlendirme yapıldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuya olumlu baktığı belirtildi.

Bu görüşmenin ardından Meclis Başkanı Şentop'un, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile temasa geçerek bir kanun teklifi hazırlanmasıyla ilgili istişarede bulunduğu ve Mecliste yer alan 5 parti grubunun ortak kanun teklifi hazırlama konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Teklifin, Meclis Başkanlığına ulaşması halinde hızlı bir şekilde gündeme alınması bekleniyor.

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