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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Rosario Giacoppo ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Başkanı Silvia Del Rosario Giacoppo ile görüştü.

AA2 Şubat 2023 Perşembe 19:45 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop, Rosario Giacoppo ile görüştü
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Şentop, görüşmede Türkiye ile Parlatino arasında gelişen ilişkilerden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Latin Amerika ve Karayipler ile ilişkilerimizin geliştirilmesinde, başta Parlatino olmak üzere, bölgesel kuruluşlar önemli bir rol oynamaktadır." dedi.

Şentop, Türkiye-Latin Amerika ve Karayipler ilişkilerinin her alanda güçlendirilebileceğini, özellikle tarım, enerji, çevre, turizm, sağlık gibi değişik alanlarda işbirliği imkanlarının ele alınabileceğini söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Şentop, FETÖ'nün sadece Türkiye değil Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin güvenliği için de büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkati çekerek, bu konuda işbirliği beklentisini dile getirdi.

Görüşmenin ardından konuk heyet, TBMM Genel Kurul Salonu ile FETÖ'nün darbe girişimi esnasında Meclis'in hasar alan bölümlerini ziyaret etti. Heyete, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin eşlik etti.

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