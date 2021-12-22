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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Başbakanı Brnabiç ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile görüştü. Şentop görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin mükemmel bir seviyede ve her alanda ilerlediğini ifade etti.

AA22 Aralık 2021 Çarşamba 16:11 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 16:12
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Hükümet binasındaki görüşme, görüntü alınmasının ardından, basına kapalı gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Şentop görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin mükemmel bir seviyede ve her alanda ilerlediğini ifade etti.

İki ülkenin, ekonomide, ticarette, turizmde, önüne sürekli yeni hedefler koyduğunun altını çizen Şentop, ilişkilerdeki ivmenin, üst düzey ziyaretlere de yansıdığını söyledi.

Sırbistan Başbakanı Brnabiç de ikili ilişkilerin en üst düzeyde devam ettiğine dikkati çekti.

Bayraklı Camii'nin restorasyonuna, kültürel ilişkilere ve bu bağlamda TİKA'nın çalışmalarının önemine değinen Brnabiç, Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek ilişkilerinin, bölgenin istikrarına ve dünya barışına katkısını çok önemsediğini kaydetti.

  • TBMM Başkanı Şentop
  • Sırbistan Başbakanı Brnabiç
  • Bayraklı Camii

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