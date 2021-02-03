TBMM Başkanı Şentop'tan Siyasi Partiler Kanunu hakkında açıklama

03 Şubat 2021 Çarşamba 11:39 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 11:59

TBMM Başkanı Şentop, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Siyasi Partiler Kanunu'nu yeniden ele almak hatta bence yepyeni bir Siyasi Partiler Kanunu yapmak gerekir.

"(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Profesyonellerin organize ettiği eylemler olduğunu düşünüyorum."



(AİHM'in Demirtaş kararı) Sanki Avrupalı bir siyasetçinin çağrısı gibi, mahkemeye talimat veren bir karar var. Daha vahim bir husus daha var kararda. Dava açılan ama henüz dosyası tamamlanmamış ve mahkemenin karar aşamasına gelmediği bir konuyla ilgili de karar veriyor mahkeme."



"(Milletvekillerine Kovid-19 aşısı yapılması) Yeni aşılar da geldi. Muhtemelen bir planlama yapılacak. Toplamda yaklaşık 200 milletvekiline aşı yapılması söz konusu olacak."

