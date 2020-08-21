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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek

AA21 Ağustos 2020 Cuma 16:13 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 16:33
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