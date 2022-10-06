TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, enerji güvenliği konusunda bölgesine ve Avrupa'ya somut katkılar yapıyor

Şentop, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da G20 Parlamento Başkanları (P20) Zirvesi kapsamında düzenlenen "gıda ve enerji güvenliği ile ekonomik güçlükler" konulu oturumda konuştu.

Meclis Başkanı Şentop, sözlerine, Endonezya'da bir futbol maçında çıkan izdihamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Küresel düzeyde önemli sınanmalarla karşılaşılan bu dönemde gündemin en üst sırasına güvenlik sorununun yerleştiğini söyleyen Şentop, gıda ve enerji güvenliğinin, birçok boyutu bulunan güvenliğin en önemlileri arasında yer aldığını dile getirdi.

Kovid-19 salgını sürecinin, küresel düzeydeki bazı önemli emtiaların üretimi ve lojistiğinin kesintiye uğramasına neden olduğunu belirten Şentop, "Bu durumun küresel düzeyde ne derecede olumsuz sonuçlar doğurabileceğini tecrübe ettik. Artık geride bırakmayı umduğumuz salgın süreci ve onun olumsuz etkilerinden toparlanmaya çalıştığımız bu dönemde Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ise gıda ve enerji güvenliğinin, en az askeri güvenlik kadar önemli olduğunu bir kez daha herkese hatırlattı." diye konuştu.

Küresel bir emtianın savaş nedeniyle ilk kez kesintiye uğramadığına işaret eden Şentop, küresel tahıl tedarikinde önemli yer tutan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gıda güvenliği konusundaki kırılganlığı göz önüne serdiğini dile getirdi.

- "MİLYONLARCA İNSANI ETKİLEYECEK BİR KITLIĞIN ÖNÜNE GEÇİLDİ"



Şentop, savaşın milyonlarca insanı ciddi bir tehditle karşı karşıya bıraktığını, gıda güvensizliğini daha da şiddetlendirdiğini ifade etti.

Başta az gelişmiş ülkeler olmak üzere dünyanın birçok ülkesi için söz konusu bölgeden gelecek tahılın hayati önem taşıdığına dikkati çeken Şentop, "Acil olarak çözülmesi gereken bu sorun karşısında Türkiye olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün gayretleri, BM ve diğer uluslararası ortaklarımızın da destekleri, Rusya ve Ukrayna'nın makul yaklaşımıyla elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bunun sonucunda ortaya çıkan anlaşma sayesinde tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin yanı sıra gübrelerin de ithal edilebilmesini garanti altına aldık." dedi.

Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması projesinin en önemli bileşenlerinden biri olarak "Orta Koridor Girişimi"ni kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Şentop, bu kapsamda ulaştırma konusundaki altyapı yatırımlarıyla Çin ve İngiltere arasında tren yolu ulaşımının mümkün kılınacağını, bu sayede küresel tedarik zincirinin kesintisiz işlemesine önemli katkı sunulacağını söyledi.

- "ENERJİ KRİZİ ÇOK BOYUTLU HALE GELDİ"



Enerji güvenliğinin acilen çözülmesi gereken bir konu olduğunu vurgulayan Şentop, yıllardır tartışılsa da bu sorunun giderek çok boyutlu ve karmaşık hale geldiğine işaret etti.

Yaşanan savaşın, dünyanın enerji arzının istikrarı açısından ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyleyen Şentop, "Şiddetli şekilde devam eden bu savaşın, enerji arz güvenliği için yarattığı tehdit ve enerji fiyatlarındaki çalkantılar, salgın nedeniyle zaten bozulan küresel ekonomi üzerinde doğrudan olumsuz etkiler yaratıyor. Sonuç olarak enerji kaynakları ve güzergah çeşitlendirmesinin önemi doğal olarak arttı." diye konuştu.

Yenilenebilir kaynakların kullanımının teşvik edilmesinin, enerji güvenliğinin sağlanması için önemli stratejilerden olduğunu belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Bu geçiş, ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde daha iyi planlama, koordinasyon ve yönetişim gerektiriyor. Türkiye, gıda güvenliği konusunda olduğu gibi enerji güvenliği konusunda da her zaman bölgesine ve Avrupa'ya somut katkılar yapıyor, yapmaya da devam edecek. Ülkemizin Avrupa'ya entegre elektrik piyasası, büyük Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru hattı ve yine Bakü-Tiflis üzerinden Erzurum'a ulaşan doğal gaz boru hattı gibi altyapı projeleri (BTC, BTE, TANAP gibi) bunun tezahürü. TANAP projemizdeki adımlarımızla 'Güney Gaz Koridoru' için gereken iş birliği imkanlarına da hazırız."

- "GIDA VE ENERJİ GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI İÇİN ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ HAYATİ"



Şentop, Türkiye'nin yalnızca doğal gaz arz güvenliğinde değil, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji alanlarında da güvenilir bir ortak haline geldiğini vurguladı.

Avrupa'nın enerji arz güvenliği için güvenilir ve stratejik bir partner olarak iyi niyetli yaklaşıma sahip ülkelerle gereken her türlü yapıcı iş birliğine açık olduklarını dile getiren Şentop, Türkiye'nin Orta Doğu ve Akdeniz havzasında enerji merkezi rolünün güçlenmesinin bölgesel enerji güvenliğine ilave somut katkılar sunabileceğine dikkati çekti.

Şentop, uluslararası iş birliğinin küresel düzeyde hem gıda hem de enerji güvenliğinin korunması ve geliştirilmesi için hayati önemde olduğunu kaydetti.