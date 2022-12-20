TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti

Şentop ve beraberindeki heyet, Tefeyyüz İlköğretim Okulu'na gelişinde okul müdürü Salaydin Zekir, Çayır Belediye Başkanı Visar Ganiu, öğretmen ve öğrencilerce karşılandı.

74 yıl önce Türklük davası, milli ve manevi değerlerin müdafaası uğruna canlarını feda eden Yücel Teşkilatı şehitleri anısına okul bahçesine dikilen anıtı ziyaret eden Şentop ve heyeti, burada dua etti.

Şentop, buradaki konuşmasında, herkesin 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı'nı tebrik ettiğini belirterek, "Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bol bol selamları var, sizlerin Türkçe Eğitim Bayramı'nızı en kalbi duygularıyla kutluyor, evlatlarımızın gözlerinden öpüyor." ifadesini kullandı.

Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nu, Kuzey Makedonya'da Türkçe eğitimin sembolü olmuş 138 yıllık geçmişe sahip bir ulu çınar olarak nitelendiren Şentop, öğrencilerin bu okulda alacağı eğitimle bu coğrafyada Türk kimlik ve medeniyetinin temsilcileri olacağını söyledi.

Şentop, bundan dolayı Türkçe öğrenimine büyük önem verilmesi ve Türkçe'yi tüm incelikleriyle öğrenmek için büyük gayret sarf edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geleceğin doktorları, öğretmenleri, mühendisleri, hukukçuları, siyasetçileri olarak hem Balkanların hem de dünyanın geleceğini şekillendirmek sizlerin elinde olacaktır. Bu okulda aldığınız nitelikli eğitimle inanıyorum ki, bu toprakların refahını artıracak, Balkanlar'a huzur ve istikrar getirecek, barışı da daimi kılacak olan nesil sizler olacaksınız. Bunun için Türkçeye ve Türk edebiyatına da özel bir ilgi ve alaka göstermelisiniz. Çünkü bu topraklardan Türk edebiyatını derinden etkileyen edebi eserler çıkmaya devam etmeli, Balkanlar'dan yeni Yahya Kemal'ler, yeni Abdülfettah Rauf'lar doğmalıdır."

- TRT ÇOCUK, BATI'NIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ KÜLTÜREL HEGEMANYASINI KIRDI



Çocukların Türkçe eğitimine katkısı olacak bir konuya da dikkati çekmek istediğine değinen Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır Türkçe özgün içerikler üreten TRT Çocuk televizyonu, özellikle buradaki evlatlarımız gibi Türkiye dışında yaşayan Türk kardeşlerimizin gerek Türkçe'yi doğru öğrenmesi gerekse kültür ve değerlerimizi daha iyi anlaması açısından oldukça faydalı programlar yapmaktadır. Türkiye'de ve Türkiye dışında oldukça popüler olan Rafadan Tayfa, İstanbul Muhafızları, Niloya, Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu, Elif ve Arkadaşları ve bunlar gibi daha onlarca çizgi film ile TRT Çocuk her yaştan çocuğa hitap etmeyi başarabilmektedir.

Türkçe dil eğitimi açısından oldukça faydalı bulduğumuz bu çizgi filmlerle çalışkanlık, dayanışma, dostluk, arkadaşlık, vefa, aile, vatan, bayrak, milli kültür, sevgi, saygı, sorumluluk, dürüstlük, yardımlaşma, adalet, merhamet gibi birçok değer çocuklarımıza eğlenceli şekilde öğretilmektedir. Büyük ölçüde Batı'nın çocuklarımız üzerindeki kültürel hegemonyasını kırmayı başaran TRT Çocuk yapımlarını, çocuklarımızla birlikte izleyelim lütfen."

Şentop, çocukların, her gün saatlerce zamanı israf etmeden hem dil eğitimlerine hem de kültür ve değerlerini öğrenmelerine katkı sunacak bu çizgi filmleri izlemelerinin önemli olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, çocukların Türkçesinin gücünün, onların dünyaya bakışlarını zenginleştireceğini ve Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar aynı dilde konuştukları, aynı duyguları hissettikleri, aynı ülküye sahip oldukları, aynı değerleri paylaştıkları milyonlarca çocukla doğrudan temas kurmalarını mümkün kılacağını dile getirdi.

- "ÇOCUKLARIMIZ BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDEN OLAN İÇERİKLERE ULAŞABİLMELİDİR"



Şentop, "Türkçe konuşmak, Türkçe yazmak kadar Türkçe düşünmek ve her olay karşısında bir Türk gibi davranabilmek de önemlidir.' demişti Şerafeddin Ferid Yücelden. İşte çocuklarımızın Türkçe düşünebilmesi, her olay karşısında bu anlayışla, bu şuurla davranabilmesi için çocuklarımız bizim kültürümüzden olan içeriklere ulaşabilmelidir. Çocuklarımız, izlediği çizgi filmlerde, bir yer sofrasına oturan, bir ekmeği bölüşen Türk ailesini, zor durumdaki arkadaşlarının bakkal borcunun ödenmesi için bütün mahalleyi harekete geçiren gençleri, dayanışmayı, yardımlaşmayı görmelidir." diye konuştu.

"İstanbul Muhafızları" çizgi filminde, İstanbul'daki gerçek tarihi eserlerle ilgili güzel hikayelerin ve anekdotların eğlenceli şekilde anlatıldığını aktaran Şentop, çocukların bunları önce izlemesinin ardından imkanlar dahilinde İstanbul'u ziyaret etmesinin önemli olduğunu söyledi. Şentop, bu konuda da ellerinden gelen desteği vereceğinin altını çizdi.

Şentop, dilin, bir toplumu millet yapan en önemli unsur olmasının yanı sıra kültür hazinesinin nesillerden nesillere aktarılmasını sağladığını ve bu hazineyi muhafaza edip yaşattığını ifade etti.

Burada çocuklara Türkçe öğretmekle onlara sadece bir dil öğretilmediğini vurgulayan Şentop, Türk milletinin binlerce yıldır biriktirdiklerinden inşa ettiği büyük medeniyetin her bir unsurunun da çocuklara aktarıldığını kaydetti.

- "BALKANLAR'DAKİ TÜRKLERİN TÜRKÇEYE VERDİĞİ ÖNEM BÜYÜK BİR TAKDİRİ HAK EDİYOR"



TBMM Başkanı Şentop, bu topraklara Türkçenin gelişinin esasen Osmanlılardan da öncelere dayandığını söyledi.

Türkçe'nin bu topraklarda 1500 yılı aşkın bir tarihinin bulunduğuna dikkati çeken Şentop, şunları kaydetti:

"O tarihlerden bu yana burada önemli bir nüfus oluşmuş ve Türkçe, bu toprakların dillerinden biri olarak konuşulmaya başlanmıştır. O zamanlardan bugüne kadar güzel Türkçe burada kök salmış, hem bu topraklarla zenginleşmiş hem bu toprakları zenginleştirmiştir. İnternette, sosyal medyada yaygın şekilde paylaşılan bir video var. Balkanlar'dan genç bir kardeşimize, Türkiye'den bir muhabir röportaj yapmak için mikrofon uzatıyor. Muhabir, 'burada mikrofon uzattığımız herkes 'Türkçem iyi değil' deyip konuşmak istemiyor' deyince, o genç kardeşimiz 'o kadar da değil, Türkçeme laf ettirmem' diyor. Ve devam ediyor 'Söz gelimi İstanbul'dansınız. Size Türkçenin gelişi 1453, biz 1380'lerden, yani sizden 70 yıl daha önce Türkçeyi burada konuşuyorduk.' diyor. Buradan dilin, milli kimliğin ne kadar önemli bir unsuru olduğunu bilen o kardeşimize selam gönderiyorum. Kendisinin Türkçede bulduğu o özgüveni buradaki bütün kardeşlerimizin de yaşamasını arzu ediyorum."

Balkanlar'daki Türklerin Türkçeye verdiği önemin büyük bir takdiri hak ettiğini vurgulayan Şentop, bu kişilerin dirayetli duruşu ve emekleri sayesinde bin yıllık medeniyetin halen burada yaşadığını, bu ruhun ve kimliğin Balkanlar'da halen varlığını sürdürdüğünü belirtti.

Şentop, bir toplumun varlığını sürdürebilmesi, kimliğini koruyabilmesi, değerlerini bir sonraki nesle aktarabilmesi için dilini korumasının şart olduğuna işaret ederek, dilini koruyamayan bir toplumun zaman içerisinde varlığını sürdürebilmesinin imkansızlaştığını vurguladı.

Türkçe eğitimin asırlık çınarı olan Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nun 1884'ten bu yana çok zorlu zamanlarda ayakta kalmayı başardığını, Türkçenin bu topraklarda varlığını sürdürmesinde öncü rol oynadığını belirten Şentop, okulun kurulmasında ve 138 yıldır ayakta kalarak bugüne gelmesinde emeği olan başta Hilmi Bey Derala olmak üzere herkesi hayırla yad ettiğini, ölenlere Cenabıhak'tan rahmet ve mağfiret, hayatta olanlara sağlık ve başarılar dilediğini söyledi.

- "MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZE VERDİKLERİ ÖNEMİN EN GÜZEL GÖSTERGESİDİR"



Tefeyyüz İlköğretim Okul Müdürü Zekir de "21 Aralık Türkçe Eğitim Günü" için mütevazı bir kutlama düşündüklerini ancak TBMM Başkanı Şentop'un okullarına gerçekleştireceği ziyaret haberini aldıklarında kendilerini bir heyecan sardığını söyledi.

Zekir, "Bu önemli günde aramızda olmayı tercih eden Meclis Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu kararı, bize olan destekleri, milli birlik ve beraberliğimize verdikleri önemin en güzel göstergesidir." ifadesini kullandı.

Konuşmalar sonrasında öğrenciler tarafından folklor gösterisi yapılıp ney eşliğinde şiir okundu.