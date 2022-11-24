TBMM Başkanı Şentop: Vatanımızın bütünlüğüne kastedenlere gereken cevabı veriyoruz

Şentop, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Kars, Ardahan ve Iğdır Tanıtım Günleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaygın olan hemşehri derneklerinin önemli bir sosyal ve kültürel ihtiyaca cevap verdiğini belirtti.

Düzenlenen tanıtım günleriyle şehirlerin tanıtımına katkı olduğunu vurgulayan Şentop, "Gazi Kars'ın, serhat Ardahan'ın, yeşil Iğdır'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini, eşsiz ve doğal güzelliklerini, kadim tarihini ve sanatını tanıtmak için bu organizasyonlar çok önemlidir. Sadece ülkemiz insanına değil henüz Kars, Ardahan, Iğdır'ı bilmeyen, görmeyen ama kültür turizmine düşkün binlerce yıllık tarihi mekanları görmeye meraklı yabancı turistlere yönelik de bu tanıtımları yapmalı, geliştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

- "VATANIMIZIN BÜTÜNLÜĞÜNE, KASTEDENLERE GEREKEN CEVABI VERİYORUZ, VERMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ"



Millet olmanın kader birliği yapmak olduğunu vurgulayan Şentop, "Bizler, birlikte üretecek, birlikte kazanacak, Türkiye'yi hep beraber büyüteceğiz. Bizim en büyük gücümüz, güvencemiz omuz omuza vermemiz, birlikte aynı yöne bakmamızdır." dedi.

Şentop, sözlerine şöyle devam etti:

"Birliğimizden, dayanışmamızdan düşmanlarımızın rahatsız olduğunu biliyoruz. Biz onlar ne istiyor ne söylüyor diye bakmıyoruz. Bizim ölçümüz milletimizin istekleri, menfaatleri ve ihtiyaçlarıdır. Vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine kastedenlere ister içeride ister dışarıda olsun gereken cevabı kendi seçtiğimiz yöntemlerle her zaman veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.

İstanbul'u kana bulamak isteyen hainleri önce yakalayarak cevap verdik. Onlara talimat veren Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına da kendi anladıkları dilden gereken cevabı verdik, halen devam ettiriyoruz. Sınır boylarımızda bize saldırmak için fırsat kollayanlara hangi devletin himayesinde olurlarsa olsunlar göz açtırmayacağımızı kahraman askerlerimizin gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Operasyonu ile bir kez daha gösterdik."

Şentop, DEAŞ terör örgütünün varlığını bahane ederek, Türkiye sınırında terör devleti kurulması için yapılan hazırlıklara göz yumulmayacağının da altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 85 milyondan ibaret olmadığına işaret eden Şentop, "Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya başta olmak üzere gönlü, kalbi bizimle olan milyonlarca insanın da devletidir. Varlığımız, dirliğimiz masumların, mazlumların ümididir, güvencesidir. Her karışında ezanların yükseldiği, ülkemizin güvenli ve istikrarlı bir şekilde varlığını devam ettirmesine hiç kimse engel olamayacak." diye konuştu.

- "TÜRKİYE'YE GÖZ DİKENLERİ DE HEP BİRLİKTE BERTARAF EDECEĞİZ"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, etkinlikteki konuşmasında, Kars'taki Ani harabelerinin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Destici, "Biz biriz, beraberiz ve birliğimizi, beraberliğimizi kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bütün zorlukların üstesinden inşallah birlik, beraberlik ve dayanışma ile geleceğiz. Türkiye'ye göz dikenleri hep birlikte bertaraf edeceğiz." dedi.

Daha sonra stantları gezerek bilgi alan Şentop, "Kaz Güzellik Yarışması"nda en güzel kazı seçti.