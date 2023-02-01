TBMM Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Günyüzü Belediyesini ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici'nin kırsal Gecek Mahallesi'ndeki cenaze törenine katılan Şentop ve Oktay, Günyüzü Belediyesini ziyaret etti.

Şentop ve Oktay, belediye binası önünde AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut tarafından karşılandı. Şentop, Oktay ve beraberindekiler, başkanlık makamına geçti.

Daha sonra Bakan Soylu, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da belediyeye geldi.

Ziyarette, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da yer aldı.