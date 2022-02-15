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Politika

TBMM Başkanı Şentop'dan 'Sırbistan Milli Günü' mektubu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü kutladı.

AA15 Şubat 2022 Salı 09:58 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 09:58
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Şentop, Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı İvica Daçiç'e milli gün dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi.

"Sırbistan Milli Günü dolayısıyla şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sırbistan halkını en içten duygularla tebrik ederim." ifadelerine yer veren Şentop, mektubunda şunları kaydetti:

"Türkiye ile Sırbistan arasındaki köklü dostluk ilişkilerimizin ve parlamentolarımız arasındaki yakın iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesi samimi dileğimizdir. Bu bağlamda devam ettirdiğimiz temaslarımız, parlamentolarımız arasındaki yapıcı diyaloğun somut bir tezahürüdür.

Bu duygu ve düşüncelerle, Sırbistan halkına sıhhat, huzur ve refah, zatıalinize ve şahsınızda Sırbistan Ulusal Meclisinin değerli üyelerine çalışmalarında başarılar dilerim."

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